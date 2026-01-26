El Barça ya tiene sustituto para Ter Stegen en el grupo de capitanes

El FC Barcelona contará con un cambio relevante en su grupo de capitanes, aunque el club no lo ha hecho oficial de forma pública. La salida de Marc-André ter Stegen en el mercado invernal, cedido al Girona hasta final de temporada, ha dejado un hueco en la jerarquía interna del vestuario que ya ha sido cubierto.

Según adelantó la Cadena SER, el elegido para completar el grupo de capitanes es Eric Garcia, que pasa a ser el quinto capitán del primer equipo y podrá portar el brazalete en caso de ausencia de los cuatro anteriores como ya sucedió esta temporada en el partido del Spotify Camp Nou ante el Atlético de Madrid en la segunda mitad.

Una decisión que responde tanto a criterios deportivos, de veteranía y de peso interno dentro del grupo. La cadena, además, apunta a que Ferran Torres sería el siguiente en la lista, dejando de momento a Lewandowski fuera.

Cinco portadores de la Senyera

El grupo de capitanes vigente -hasta la cesión del germano- fue votado por la plantilla en el verano de 2024, tras la marcha de Sergi Roberto, y quedó configurado de la siguiente manera: Ter Stegen como primer capitán, seguido de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri. Una estructura que se ha mantenido estable durante más de un año, pese a algún episodio de tensión interna.

Fue este mismo verano cuando el club abrió un expediente disciplinario a Ter Stegen y retiró temporalmente la capitanía al alemán por no firmar inicialmente el informe médico de su lesión en la espalda, un documento clave para que el Barça pudiera utilizar su baja de larga duración para generar margen salarial e inscribir a Joan Garcia, como finalmente sucedió.

Eric Garcia ordena al equipo ante el Atlético / Joan Monfort / AP

El conflicto se resolvió en cuestión de horas, tras alcanzar un acuerdo entre ambas partes, y el portero alemán fue restituido sin mayores consecuencias. Sin embargo, su salida rumbo a Montilivi ha obligado a reordenar el liderazgo formal del vestuario con Eric Garcia dando un paso adelante.

Eric regresó al Barça en el verano de 2021, tras finalizar contrato con el Manchester City de Pep Guardiola, todavía con Ronald Koeman en el banquillo, como una apuesta clara de futuro para la defensa y relevo natural de Gerard Piqué. Tras una cesión muy sólida en el Girona en la temporada 2023/24, el central volvió al Camp Nou con el objetivo de ganarse un sitio que parecía complicado… y lo ha conseguido.

Con Hansi Flick, Eric no solo ha convencido, sino que se ha convertido en uno de sus futbolistas de máxima confianza. Puede actuar como central, lateral o mediocentro, entiende el juego y es la extensión del alemán en el campo.

Su fiabilidad le ha llevado a un dato significativo: es el único jugador de la plantilla que ha participado en todos los partidos oficiales del Barça en la temporada 2025/26 (32 partidos y 2465 minutos) pese a romperse la nariz en Brujas y tener que jugar con máscara protectora, una regularidad que no ha pasado desapercibida ni para el cuerpo técnico ni para el vestuario. Con Eric Garcia, el brazalete era un paso natural que ahora se ha confirmado.