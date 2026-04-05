La nueva guerra abierta entre el Barça y PSG

Se repite la historia. FC Barcelona y PSG vuelven a pelearse por un objetivo común en el mercado. En los últimos años, el club azulgrana se ha especializado en la captación de talento joven y a precio asequible. Dos requisitos fundamentales que le han permitido reforzar de manera notable su fútbol base con una inversión económica mínima. Sin embargo, el ejemplo de la Ciutat Esportiva ha trascendido fronteras y la competencia de los grandes clubes cada vez es más feroz.

La dirección deportiva del Barça lleva años peinando a conciencia el mercado africano. El resultado es que el fútbol base ha incorporado a varios talentos, con mayor o menor rendimiento, tras acentuar el seguimiento en varios torneos y cerrar acuerdos con diversas academias. Todo iba según lo previsto hasta que el PSG ha decidido que también ha llegado el momento de prestar atención a las prolíficas canteras de los países punteros del fútbol africano.

Una gran promesa, en peligro

El pasadao verano desde SPORT ya informamos que el Barça estaba a un paso de cerrar la incorporación de Aboubacar Maiga. Se trata de un joven centrocampista ofensivo maliense, de solo 16 años, producto de la Academia Africa Foot y que ya ha destacado en las selecciones inferiores de su país.

Maiga estuvo en Barcelona unos días, participó en numerosos entrenamientos y parecía que todo estaba encarrilado. Regreso a casa, a la espera que el futbolista siguiera con su evolución hasta llegar a los 18 años permitidos para hacer efectivo el fichaje acorde a la normativa vigente.

La sorpresa mayúscula ha saltado estos últimos días cuando Aboubacar Maiga ha aparecido en París. Su talento tampoco ha pasado desapercibido en la academia del PSG que lleva meses reforzando sus equipos con la incorporación de jóvenes promesas de todo el mundo. Y su última apuesta parece que apunta al futbolista maliense.

Fuentes consultadas por SPORT han sido contundentes a la hora de analizar la situación de Maiga en el PSG. Tras someterse unos días a prueba en la Ciudad Deportiva del club parisino, el maliense ha viajado con el PSG para participar en el torneo Olympia Future Cup que durante todo el fin de semana se ha disputado en las instalaciones del Ajax.

Estas mismas fuentes parisinas han confirmado que se trataba de un test para evaluar el verdadero nivel competitivo de Maiga. Tras la disputa del torneo, serán los técnicos del PSG quienes se pronunciarán sobre el futuro del centrocampista. Si ha convencido, el PSG cerrará un vínculo para asegurarse la llegada del jugador justo al cumplir los 18 años.

Roces continuos

Durante los últimos meses, ambos clubes han protagonizado conflictos de todo tipo. En el mercado invernal, el PSG asestaba un duro golpe después de firmar a Dro tras llegar in extremis a un acuerdo de traspaso con el Barça. Todo un revés en la línea de flotación de la cantera azulgrana.

En paralelo, los agentes de Emmanuel Mbemba, uno de los centrales con mayor proyección de la cantera parisina, llamaban a las puertas del Barça para ofrecerse tras desestimar la primera propuesta de renovación parisina.

Sin duda, se trata de un pugna a la que deberemos acostumbrarnos de cara al futuro. La apuesta de presente y futuro del Barça está claro: cantera más talento joven vía mercado. En París, con Luis Enrique y Luis Campos al frente del área deportiva, se intuye una vía similar. El fútbol base del PSG también promete grandes talentos.