La nueva 'Grada d'Animació' un año después: ¿en qué punto se encuentra?

El 26 de noviembre de 2024 la Junta Directiva presidida por Joan Laporta tomó la decisión de expulsar del Estadi Olímpic Lluís Companys a los miembros que formaban la Grada d'Animació. Esta polémica decisión no se ha solucionado después de 11 meses, pues ni se ha llegado a un acuerdo con las peñas que formaban el anterior modelo, ni se ha creado ningún tipo de alternativa para crear un mejor ambiente en el estadio.

Los motivos del cierre y avances en el último año

El motivo reconocido a nivel oficial es que dicha grada se clausuró por la decisión de las cuatro peñas que la formaban (Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) de no abonar los 21.000 € que el club solicitaba por las multas de la temporada 23/24, pese a que algunas voces que apuntan a la mala relación entre Laporta y este sector de la afición como el motivo que desencadenó en la toma de dicha decisión.

Una vez se tomó la decisión de cerrar el anterior formato, y una vez quedó clara la postura del club de no reunirse con los grupos de animación sin el previo pago de las multas (hoy mismo tanto Almogàvers como Front532 informaban en redes que siguen sin reunirse con nadie del club), el presidente Laporta afirmó en reiteradas ocasiones que se optaría por un "nuevo formato" más moderno. Sin embargo, las alternativas que el club aplicó el año pasado distan mucho de solventar el problema del frío ambiente en el Lluís Companys, pues por muchos es recordada la charanga contratada ante el Leganés, así como los trabajadores del club que esta temporada enseñan directrices a los aficionados en el estadio.

Un contratado del Barcelona intentando animar a la grada / instagram

No obstante, de la formación de una nueva grada no se conoce mucho, simplemente que una vez se concrete la vuelta al Spotify Camp Nou pasará del Gol Nord al Gol Sud, así como que estará formada por aproximadamente el mismo número de integrantes que la anterior, poco más de 1.200 aficionados.

Surgen muchas dudas sobre como será el nuevo modelo, según apuntaban tanto Joan Laporta como Elena Fort, podría tratarse de un formato de "Grada Jove", donde los socios entre un baremo de edad (por ejemplo, de entre 18-30 años) podrían entrar. En esta misma línea apuntaba la información de Rac 1 publicada hoy. Además, se habla de un modelo más similar al de clubes como el Real Madrid, sin peñas ni liderazgos y gestionada por el propio club o una empresa externa. Estas soluciones generan varias dudas: ¿Podrá entrar cualquier socio de ese rango de edad o solo los apuntados en la lista de espera?, ¿si entra algún socio con 28 años y en dos años no puede optar a abono se le expulsará?, ¿qué pasará con todos los aficionados que pertenecían al anterior modelo y no tengan expedientes abiertos?, ¿es realmente una Grada d'Animació de 1.200 aficionados suficiente para mejorar el ambiente?...

La Grada d'Animació, durante un partido de Champions League / Valentí Enrich

Muchas son las preguntas, mientras tanto, el club debe disputar los partidos en casa en un ambiente frío e incluso dando la sensación de jugar de visitante en ciertos encuentros de Champions. ¿La parte positiva? Desde el club afirman que explicarán el nuevo formato de animación en las próximas semanas, quizás podría haber novedades en la Asamblea de Compromisarios del día 19.