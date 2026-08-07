La nueva estrategia de Deco con las salidas de La Masia da 11 millones en unos días

El FC Barcelona continúa recogiendo los rendimientos económicos y deportivos del giro estratégico implantado desde hace un par de años por Deco y la secretaría técnica en la gestión de los futbolistas de La Masía.

Ante la realidad evidente de que no todos los canteranos pueden dar el salto y triunfar en el primer equipo, el área deportiva ha consolidado una fórmula basada en ventas y cesiones que incluyen elevados porcentajes de futuras ventas y opciones de recompra.

Cantera para nutrir al primer equipo y como fuente de ingresos

Este modelo no solo optimiza los recursos e inversiones dedicados a la formación de los jóvenes, sino que transforma la cantera en una fuente de ingresos crucial sin perder el control sobre el talento formado en la casa.

En los últimos días, esta planificación ha vuelto a demostrar su eficacia al reportar al club un total de 11 millones de euros a través de dos operaciones destacadas. La primera de ellas corresponde al ingreso derivado del 40% de una futura venta que la dirección deportiva reservó en el traspaso de Jan Virgili el verano pasado.

Virgili, entrenando con el Mallorca / RCD Mallorca

La segunda operación es el traspaso de Jofre Torrents al Ajax de Ámsterdam, una transacción que puede alcanzar los 6 millones de euros en función del cumplimiento de los objetivos variables pactados entre ambas entidades.

La marcha de Jofre al fútbol holandés representa con precisión la hoja de ruta fijada por el área deportiva. El Barça conservará un 50% de una futura venta y una opción de recompra, asegurando la tutela sobre el futbolista en caso de que explote a corto o medio plazo.

Jofre, a foguearse en el Ajax

En la secretaría técnica existe una valoración muy alta sobre las condiciones de Jofre y se le considera un perfil a tener muy en cuenta en el futuro. El propio jugador afronta esta etapa en el Ajax con el objetivo claro de aprovechar el escaparate europeo para desarrollarse, volver en un futuro a la disciplina azulgrana y pelear por asentarse como el lateral izquierdo titular de la primera plantilla.

Más porcentajes

Esta vía de actuación implantada por Deco ya ha dejado precedentes claros en las últimas campañas con operaciones como la de Sergi Domínguez, la salida este mismo verano de Dani Rodríguez al Dinamo de Zagreb o la marcha de Andrés Cuenca al Como italiano, donde el Barça también reservó porcentajes de futuros traspasos.

Andrés Cuenca, primero derecha, tras proclamarse campeón de Europa sub 19. / UEFA

La estrategia reafirma que el cuidado y los recursos invertidos en La Masía no solo alimentan al primer equipo, sino que garantizan la sostenibilidad financiera de la entidad mediante un control inteligente de sus activos.