Nueva cumbre de Deco con los representantes del Mallorca

El Barça sigue trabajando para cerrar el capítulo de salidas en la recta final del mercado de fichajes de LaLiga 2025/26. Este miércoles se está produciendo un nuevo encuentro entre el director deportivo del Barça, Deco, y los representantes del Real Mallorca.

El director deportivo del club balear Pablo Ortells y su adjunto en la dirección Aritz Aduriz se encuentran en las oficinas del Barça en la CE Joan Gamper para seguir tratando sobre los futbolistas azulgranas en los que están interesados: Héctor Fort, Jan Virgili y Dani Rodríguez.

Ambos clubes mantienen una gran relación tras el traspaso de Pablo Torre al conjunto 'vermelló' este mismo verano. De ahí que sigan los contactos para progresar en estos tres casos pendientes, para los que puede haber diferentes fórmulas.

En el caso de Héctor Fort, el conjunto balear pretende suplir la inminente marcha de Pablo Maffeo, que lleva unos días apartado del grupo, con el lateral de Les Corts mediante una cesión. Héctor también maneja ofertas de Como 1907, Paris FC y varios equipos de la premier como el Aston Villa o West Ham, pero siempre sería, en principio, una cesión para que pueda curtirse en la élite y regresar a Barcelona.

En el caso de Jan Virgili, el joven extremo quedó fuera de la gira del primer equipo y sigue en dinámica del Barça Atlètic. Iagoba Arrasate le ha tentado para que vaya al Mallorca y eso es lo que se negocia ahora con el Barça. Deco ofrece una cesión y pide cuatro millones por el 50% de los derechos del jugador además de incluir en la operación una cláusula de recompra asequible. El Mallorca ofrece dos millones por el traspaso, y ahí sigue el tira y afloja.

Finalmente, Dani Rodríguez. Descartados a día de hoy candidatos como el Valencia y el Celta, se negocia un posible traspaso pero manteniendo el Barça cierto control sobre el futuro del jugador.