'Una nueva era' culé: luces, cámara y acción

El Barça ha presentado la segunda temporada de la docuserie sobre las interioridades de la temporada pasada Laporta apuntó en dicho acto que "es un orgullo ser el presidente de un Barça entrenado por Xavi"

Esta mañana se ha presentado la segunda temporada de la docuserie ‘Una nueva era’ de Amazon Prime, en la que se repasa el curso pasado en clave blaugrana. La alfombra roja presidía el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, una de las pocas partes del escenario que todavía se mantiene en pie. Una jornada distendida para futbolistas, ‘staff’ técnico y junta directiva, quienes fueron desfilando ante los medios gráficos antes de asistir a la ‘première’.

Los protagonistas fueron el presidente Joan Laporta, el técnico Xavi Hernández y el capitán Sergi Roberto, quienes estuvieron en el escenario visualizando algunos fragmentos de la pieza audiovisual y comentando la jugada. Lejos de discursos preparados y encorsetados, además de los ya mencionados, también se soltaron con anécdotas y chascarrillos Pedri, Ferran Torres, Araujo, Balde o Ter Stegen.

Mientras que en la primera temporada de la docuserie se plantaban las semillas de lo que comenzaba a ser una nueva era, en esta segunda parte se han podido recoger los frutos en forma de títulos: la Supercopa de España alzada en Arabia Saudí venciendo al Real Madrid en la final y una muy meritoria Liga.

Confianza recíproca

Laporta quiso reafirma su apuesta con Xavi en la enésima muestra de confianza en público hacia el egarense: “No me cansaré de agradeceros el buen trabajo, con compromiso, conocimiento, capacidad de adaptarse a las situaciones adversas, vuestra manera de ser, que no estáis para romances. Eres el mejor que puede representar esta nueva era. Es un orgullo ser presidente de un Barça que entrenas tú. Habéis vuelto a movilizar el barcelonismo, que se ha vuelto a enganchar al Barça”, dijo el máximo mandatario blaugrana.

El técnico del primer equipo fue recíproco en la muestras de apoyo: “Si hay una persona que me supera en positividad, es el presi. Cuando peor iban las cosas, era quien mejor lo veía. Es de agradecer. Te genera una confianza tremenda”, dijo Xavi sobre Laporta.

Más anécdotas

Sergi Roberto reconocía que “se hace raro en ciertos momentos tener cámaras en todos los lados, pero al final actúas de manera natural; se ve la parte de los jugadores que no es tan habitual, más en profundidad y la parte más personal”.

En el acto se repasaron algunos de los ‘highlights’ que se pueden ver en la docuserie, como las habilidades de algunos jugadores jugando a baloncesto –Pedri, Ferran Torres, Sergi Roberto, Busquets, Gavi o Dembélé- o los dotes de Araujo bajo palos, ofreciéndose a enfundarse los guantes en algún partido.

Balde también recordó cómo Kessie le prometió que si marcaba un gol frente al Espanyol, le regalaba un reloj. Hubo gol y alirón liguero, pero el regalo del marfileño no acabó situándose en la muñeca del canterano.

Laporta, al ser preguntado por si se había planteado alguna vez ser entrenador, respondió lo siguiente: “Yo siempre soñaba con ser delantero centro del Barça. Quien sueñe con ser presidente es un idiota. No hay color. Tienes fama, pasta… Nunca soñé con ser presidente del Barça. Entrenador no lo he llegado a pensar nunca, le daré una vuelta, aunque ahora lo tenemos bien cubierto” para desatar la risa de todos los asistentes.