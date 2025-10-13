La nueva (y controvertida) realidad de Pau Cubarsí

Pau Cubarsí fue la temporada pasada una de las claves defensivas del Barça de Hansi Flick. El de l’Estanyol formó un gran tándem con Iñigo Martínez que se ‘evaporó’ en verano tras la marcha del guipuzcoano al fútbol árabe. Este cambio de decorado no solo ha afectado al canterano azulgrana por haber perdido a su mejor ‘pareja de baile’, sino también porque le ha obligado a desplazarse al eje izquierdo pese a ser diestro.

Cubarsí: "Vamos a reaccionar seguro"

Flick transmite de esta manera su confianza en el defensa que tiene más capacidad de sacar el balón controlado, pero Cubarsí lo ha notado y existe el debate de si debería recuperar su posición natural y probar con otros futbolistas, como por ejemplo, Eric Garcia.

Dos parejas y sin Christensen

Pau ha iniciado todos los partidos de esta temporada como central zurdo. Ha disputado de titular siete de los diez encuentros oficiales, y de ellos, cinco han sido formando tándem en el eje con Ronald Araujo. Hansi Flick ha decidido proteger al uruguayo, menos dotado con el balón que su compañero, manteniéndole en su posición natural,

Los otros dos encuentros los ha jugado Cubarsí junto a Eric Garcia, y aunque el de Martorell también tiene una gran capacidad técnica y de manejo del balón, Flick ha mantenido al gerundense en el perfil izquierdo. Fue en la cuarta jornada de Liga en un plácido 6-0 contra el Valencia, y en la visita del actual campeón de Europa, el París Saint-Germain, en la Champions League. El 1-2 final llegó cuando en el campo ya no estaba Eric, pues se había retirado con molestias en el minuto 85 para entrar Christensen.

Cubarsi y Le Normand, en un partido con España / Mariscal / EFE

También con España

Precisamente, se da la circunstancia de que esta temporada, Flick no ha utilizado el dúo entre Cubarsí y Christensen de inicio. Las veces que el canterano azulgrana no ha sido titular, el de Heidelberg ha apostado dos veces por juntar a Eric Garcia y Christensen, y una, por formar tándem con Ronald Araujo y el defensa danés.

Cubarsí no solo ha tenido que jugar en el perfil izquierdo con el Barça, sino que también ha sido utilizado en esta posición con la selección española el sábado contra Georgia. Dean Huijsen, el habitual en esa demarcación, abandonó la concentración de la Roja por lesión, y Luis de la Fuente ubicó a Le Normand junto ‘Cuba’. Tuvieron un partido plácido.