Nueva camiseta del FC Barcelona 2026-27: cuándo sale a la venta y dónde comprarla

El FC Barcelona ha presentado de manera oficial su primera equipación para la temporada 2026/27. En un simbólico acto realizado en el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona), el club azulgrana ha dado a conocer por todo lo alto los nuevos detalles de su nueva camiseta, una con la que el equipo quiere seguir acumulando éxitos deportivos, entre ellos la Champions League.

Se trata de una elástica algo más innovadora que en años anteriores, con una gama más amplia de colores y más subdivisiones dentro de las franjas azulgrana. La presentación de la nueva camiseta ha causado un esperado impacto mundial, en su mayoría positivo por el diseño que ha ideado Nike para la próxima temporada para el club blaugrana.

La premisa es clara: recordar esta camiseta como una que trajo éxitos deportivos al club azulgrana, especialmente en la Champions League, el gran objetivo del club para el siguiente curso. Hansi Flick buscará en su tercera temporada al frente de la entidad una continuidad del proyecto empezado hace dos años, uno que ha llevado al Barça a levantar las dos últimas Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

¿Cuándo sale a la venta la nueva camiseta del FC Barcelona?

La nueva camiseta del FC Barcelona saldrá a la venta la medianoche del martes 30 de junio, a partir de las 00:00 horas, a través de los canales online del club. Los aficionados podrán comprarla primero por internet, mientras que en las tiendas físicas estará disponible mañana a primera hora, coincidiendo con la apertura habitual de las Barça Store y los puntos de venta oficiales. El horario exacto dependerá de cada establecimiento.

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¿Dónde comprar la nueva camiseta del FC Barcelona?

La nueva camiseta del FC Barcelona se podrá comprar en la tienda online oficial del club, así como en las Barça Store y en los puntos de venta oficiales autorizados. También estará disponible a través de los canales de Nike, proveedor técnico del Barça, y en distribuidores deportivos habituales una vez se active la comercialización de la nueva equipación.