Nueva baja para Belletti: el comunicado médico del Barça

Golpe duro para el Barça Atlètic. El club ha comunicado este viernes que Roger Martínez sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. En los próximos días el jugador se someterá a una intervención quirúrgica y, una vez realizada, la entidad emitirá un nuevo comunicado para actualizar su evolución.

La lesión de Roger deja al filial azulgrana sin una pieza clave para Juliano Belletti. El centrocampista es un futbolista muy valorado por el técnico por todo lo que suma con balón, pero también por la consistencia, el orden y la experiencia que aporta al centro del campo. Una baja sensible en un momento importante de la temporada.

Belletti respiraba un poco más tranquilo esta semana al ver integrado de nuevo en el grupo a Óscar Ureña, ya recuperado de una fractura de clavícula que le hizo perderse los últimos siete partidos, de los cuales el Barça Atlètic solo pudo ganar dos. Además, el técnico ha ido recuperando efectivos como Gistau o Xavi Espart, que ya se ejercita parcialmente con el grupo.

La baja de Roger se suma a las de Alexis Olmedo, Víctor Barberá, Sama Nomoko, Landry, Ibrahim Diarra y Eder Aller, en un mercado de invierno que también ha dejado varios movimientos. La salida más importante ha sido la de Mamadou Mbacke Fall rumbo a la MLS y, además, la de Dro, que estaba en dinámica del primer equipo pese a haber disputado algunos encuentros con el filial.

También se han producido la cesión de Alan Godoy al Sabadell, el traspaso de Adrián Simón Gill y la rescisión de Marcos Parriego. En el apartado de buenas noticias, el Barça Atlètic ha cerrado la incorporación de Joaquín Delgado, cedido por el Oviedo con opción de compra, y la renovación del guardameta Eder Aller