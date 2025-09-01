Nueva baja en el Barça: Lucía Corrales se marcha al London City

El actual mercado de traspasos de verano está suponiendo una auténtica sangría para el Barça femenino. Pese a no tratarse de bajas dramáticas para el proyecto al no ser jugadoras estructurales, las salidas de Engen, Rolfö o Jana Fernàndez minaron la plantilla de Pere Romeu. El club, tras acometer la incorporación de Laia Aleixandri, confiaba en las jugadoras del filial y en el regreso de Lucía Corrales tras su cesión en Sevilla para reforzar el equipo. Sin embargo, el conjunto azulgrana ha sufrido un nuevo contratiempo.

En la tarde de este lunes, el FC Barcelona ha comunicado que la lateral zurda se había desvinculado de forma definitiva del club después de haber hecho efectivo el pago de su cláusula de rescisión. El club que ha hecho frente a los 500.000 euros para liberar a la canterana azulgrana ha sido el London City Lionesses. En el conjunto propiedad del grupo Kang, del cual Markel Zubizarreta es director deportivo, se juntará con Jana Fernàndez.

En el comunicado oficial, el Barça le ha deseado suerte y éxitos en su futuro personal y profesional. No obstante, hay cierto descontento en la entidad azulgrana. El club contaba con ella para su proyecto después de la salida de Rolfö y le había ofrecido la renovación. Ahora bien, no ha podido hacer nada para evitar su marcha a un club que le ofrecía un estatus mayor tanto económico como deportivo.

El entrenador barcelonista Pere Romeu ya estaba al corriente de la operación y por ello decidió no alinearla en el estreno en la Liga F ante el Alhama, un partido en el que las azulgranas se impusieron con un contundente 8-0 en el Johan Cruyff.

En todo caso, la marcha de Lucía Corrales deja un panorama comprometido en la línea defensiva del Barça. En el flanco izquierdo, Pere Romeu tan solo cuenta con Esmee Brugts, puesto que Ona Batlle, que también podría ocupar esta demarcación a pierna cambiada, será fija en la derecha por la salida de Jana. Ante este escenario, habrá que ver si el Barça continúa en su política de contención de gasto y apuesta por jugadoras del filial como Aïcha Cámara, que tuvo minutos ante el Alhama, o acude al mercado, que cierra el próximo viernes 19 de septiembre.