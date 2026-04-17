La nueva aventura de Pedri: del césped al audiolibro

Pedri sigue ampliando su dimensión más allá del césped. La plataforma 'Audible' ha lanzado ‘Pedri y la leyenda de las botas de oro’, un nuevo audiolibro deportivo que toma como punto de partida la figura del futbolista del Barça para construir una historia pensada para los más jóvenes. El título presenta al canario convertido en protagonista de un relato de superación, esfuerzo y talento, con una aventura que mezcla fútbol, fantasía y emoción.

La propuesta arranca con un Pedri niño que sueña con jugar en el gran equipo de su pueblo, pero que debe convivir con los prejuicios de quienes le consideran demasiado pequeño. A partir de ahí, la narración introduce un universo simbólico y fantástico en el que aparecen la Abuela Nube, unas botas doradas ocultas en la cima del Teide, un puente flotante, un dragón guardián y Bola, un balón muy especial que acompaña al protagonista en su camino.

Pedri y la leyenda de las botas de oro / Javier Giraldo

La historia, según la sinopsis oficial de Audible, busca reforzar una idea muy reconocible en la carrera del futbolista azulgrana: que el talento no depende de la fuerza física, sino de la personalidad, la valentía y la fe en uno mismo. No cuesta ver ahí un espejo del propio Pedri, que ha construido su trayectoria rompiendo barreras desde Tenerife hasta convertirse en una de las grandes referencias del fútbol español.

El lanzamiento llega, además, en un momento en el que Pedri vuelve a tener un peso decisivo en el Barça de Hansi Flick, ya recuperado de su lesión, por más que el equipo haya quedado fuera de la Champions.

El Barça lidera la Liga con 79 puntos tras 31 jornadas y el centrocampista canario ha firmado una temporada muy sólida en números y jerarquía. En el campeonato suma 22 partidos, 2 goles y 7 asistencias, mientras que en el global del curso aparece con 37 encuentros oficiales, 2 tantos y 10 pases de gol. Más allá de la cifra, su influencia en la circulación, el ritmo y la personalidad del equipo vuelve a situarle entre los nombres capitales del proyecto azulgrana.

Una figura icónica para el público infantil

Ese contexto convierte el audiolibro en algo más que un simple producto vinculado a una estrella mediática. Pedri representa hoy una figura especialmente poderosa para el público infantil: un jugador cercano, reconocible y asociado a valores como la humildad, la constancia y la imaginación con balón. Audible explota precisamente esa dimensión con un relato que presenta al futbolista como ejemplo para pequeños campeones que sueñan con llegar a lo más alto.

En clave azulgrana, el mensaje encaja. Porque mientras el Barça pelea por cerrar la temporada con títulos, Pedri sigue reforzando su papel como uno de los rostros más valiosos del presente y del futuro del club. Ahora también, con auriculares.