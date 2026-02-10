Nueva apuesta para 'disparar' la marca Barça

El FC Barcelona presenta este martes Aftermatch, lo que describen desde el club como "nueva cápsula de moda de inspiración de streetwear". La nueva promoción impulsada por Barça Licensing & Merchandising (BLM) aparece como una apuesta firme para reforzarse a través de una línea de ropa "que conecta con la juventud, la actitud urbana y la forma más natural de vivir la marca Barça."

Aftermatch representa todo lo que ocurre antes y después de cada encuentro. Está dirigida a un "público joven y transversal". Pensada para adultos de a partir de 15 años, se encuentra disponible en todas las tiendas del club, además de en el e-commerce del Barça. Sus precedentes marcan el camino. Colecciones anteriores como Festival o Retro destacan la importancia de "acercar la moda urbana a los productos de Barça".

No faltará variedad. La novedosa colección contará con hasta nueve siluetas que prometen ofrecer "versatilidad y estilo en el día a día". Las prendas destacan por su comodidad y están "pensadas para ser vestidas en muchas situaciones".

Los jugadores y jugadoras, protagonistas

La colección tiene una cara visible: la importancia de los jugadores y jugadoras del primer equipo de fútbol en la campaña visual. Raphinha, Joan Garcia, Pau Cubarsí, Jules Kounde, Roony Bardghji, Maria 'Mapi' León, Ewa Pajor, Salma Paralluelo, Ona Batlle y Sydney Schertenleib visten Aftermatch en las fotografías promocionales.

En añadido, esta promoción contará con "una pieza de vídeo de carácter cinematográfico, con un enfoque de fashion film, así como diversos contenidos fotográficos y audiovisuales".

BLM, gran fuente de ingresos

Los números no mienten. El área comercial del club registró una subida de 473 millones a 543 en el pasado curso. BLM destaca como principal acreedora de este incremento: la filial disparó sus ventas en un 30% en la temporada 2024-2025.

La campaña no hace más que reforzar la sociedad BLM como un importante motor económico que no solo potencia exponencialmente sus ingresos, sino que acerca al Barça hacia el público joven a través de la moda urbana.