Otra novia para Joao Félix

Joao Félix ya no es futbolista del Barça, pero parece no haberse despedido del todo del club porque, de hecho, desde la propia entidad así lo alimentan. Su deseo, además, es seguir de blaugrana, pero hoy el luso sigue siendo del Atlético, que no cuenta con él, por lo que prefiere un traspaso que una cesión. El verano es largo y al delantero no le van a faltar propuestas.

La del Barça, si se acaba dando, deberá esperar hasta que el club solucione sus problemas económicos. Una vez lo haya hecho habrá que ver qué puede ofrecer. Mientras, el resto de clubs se mueven. Lo hizo el Benfica, que propuso a los colchoneros hacerse con el 50% de los derechos federativos del jugador, pero a los de Lisboa se ha sumado ahora el Aston Villa.

Emery, su gran valedor

Unai Emery, técnico de los villanos, está convencido de poder recuperar la mejor versión de Joao Félix, algo en lo que también estarían de acuerdo el director deportivo, Monchi, y su segundo, Damià Vidagany. La Premier tiene músculo económico para ejecutar operaciones como ésta y, por otro lado, el Aston Villa ha hecho los deberes a nivel de límite salarial.

Lo que está claro es que a Joao Félix no le van a faltar ofertas y, tras su paso por el Chelsea, donde jugó cedido media temporada procedente del Atlético, la ventana inglesa no se ha cerrado del todo. Ahí está Unai Emery para recordarlo.