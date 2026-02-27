La novia de Gerard Martín revela un álbum de fotos inéditas con el futbolista

La irrupción de Gerard Martín en el FC Barcelona está siendo espectacular. El lateral azulgrana destaca por su solidez defensiva, lo que ha hecho que Hansi Flick se muestre encantado con él. El entrenador le brindó la oportunidad de subir al primer equipo, y el futbolista ha logrado consolidarse en la élite.

Alejado de los terrenos de juego, el barcelonés lleva una vida muy discreta, ya que prefiere mantenerse alejado del ruido mediático para centrarse en lo que más le importa: rendir al máximo nivel con la camiseta azulgrana.

Se saben pocas cosas de él, pero una de las pocas cosas que se conoce es que está profundamente enamorado de su pareja, Julia Casal. El futbolista del Barça confirmó su relación con ella a finales del verano de 2025, compartiendo fotos de sus vacaciones juntos en redes sociales.

Ayer, la novia del '18' del Barça compartió varias imágenes de ambos para felicitarle por su 24 cumpleaños. En las fotos, se les ve completamente enamorados y disfrutando de su tiempo juntos, demostrando que la relación va viento en popa.

El álbum de fotos de Gerard Martín con su pareja / SPORT

Las instantáneas capturan diversos momentos de su relación: desde escapadas a la montaña, días de sol en la playa, paseos en coche, cenas íntimas y, por supuesto, besos que reflejan su magnífica conexión.

¿Quién es Julia Casal?

Julia Casal es una de las personas más importantes para Gerard Martín, aunque, hasta el momento, su identidad es completamente desconocida para la mayoría. A pesar de su discreción, la joven, originaria de Galicia, ha logrado ganarse un lugar en la vida del futbolista, siendo un pilar fundamental en su día a día.

Julia Casal, la ilusión de Gerard Martín / SPORT

Actualmente, Julia Casal reside en Barcelona, donde combina su vida personal con sus estudios universitarios, dedicándose de lleno a la carrera de Psicología, una disciplina que le apasiona y que ocupa gran parte de su tiempo.

Noticias relacionadas

Con más de 11 mil seguidores en Instagram, la joven gallega es muy activa en las redes sociales, donde muestra cómo es un día normal en su vida, desde su rutina diaria hasta los momentos especiales que comparte con el futbolista.