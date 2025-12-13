El novedoso tratamiento capilar de Lamine Yamal para cuidar su salud

Lamine Yamal se enfrenta este sábado a Osasuna en un gran momento de la temporada. El futbolista de Rocafonda, que ha dejado atrás las molestias en el pubis y ha mejorado sus sensaciones físicas, llega al encuentro liguero en una fase dulce, con un rendimiento claramente 'in crescendo'.

Pero Lamine no destaca solo por lo que hace con el balón. Es un futbolista meticuloso, que cuida todos los detalles de su día a día. La preparación, la imagen y el bienestar forman parte de su rutina, entendiendo que el alto rendimiento empieza fuera del campo.

Esa atención al detalle también se refleja en su estilo personal. Sus frecuentes cambios de look y su forma de vestir muestran personalidad, seguridad y una identidad propia que no pasa desapercibida, algo que él mismo disfruta y presume en su tiempo libre.

El tratamiento novedoso de Lamine

El extremo de Rocafonda ha apostado por un novedoso tratamiento capilar, basado en una línea orgánica y 100% vegana, diseñada para fortalecer la fibra capilar, equilibrar el cuero cabelludo y respetar la textura natural de su cabello. Una decisión alineada con la salud, el rendimiento y la conciencia.

Este proceso no busca cambiar su identidad, sino realzarla. El cabello se ve más sano, disciplinado y con carácter propio, reflejando un trabajo constante y profesional detrás de cada resultado. A este cuidado se suma un tratamiento facial especializado para el acné, enfocado en hidratar, revitalizar y proteger la piel. Este ritual proporciona frescura, equilibrio y bienestar, clave para una imagen impecable dentro y fuera del terreno de juego.

"El cuidado facial comienza con una limpieza profunda especialmente diseñada para piel lipídica y con tendencia al acné, seguida de 'emoliencia' y extracción para desobstruir los poros y renovar la piel. El tratamiento finaliza con una 'mascarilla de hamamelis', que aporta propiedades calmantes, purificantes, cicatrizantes y antiinflamatorias, dejando la piel limpia, equilibrada y revitalizada", escribe la estética Adriani Peris.

De las luces de Marcos Llorente o Huijsen, a los 'métodos' del azulgrana

Estos hábitos forman parte de su filosofía de cuidado personal, enfocada en optimizar la salud general y el rendimiento deportivo. Aunque reconoce que no son rutinas “normales” para la mayoría, ayudan a proteger su energía, mantener su ritmo biológico y potenciar su talento en momentos clave de la temporada, al igual que otros jugadores que incorporan tecnología de luz infrarroja para acelerar la recuperación.

Es el caso de jugadores como Marcos Llorente o Huijsen, que cuidan su salud y rendimiento prestando especial atención a la luz a la que se expone. Durante el día, evita las luces artificiales y prefiere la luz natural que entra por las ventanas, mientras que por la noche utiliza solo luz roja o infrarroja para no alterar su ritmo circadiano ni la producción de hormonas. Además, emplea gafas con lentes amarillos durante el día y rojos por la noche para filtrar la luz azul de dispositivos y focos, manteniendo su biología en equilibrio y favoreciendo la recuperación física.

En el caso de Lamine, sigue el 'Protocolo TenórioWagner', una filosofía que entiende que el talento se cuida, se respeta y se potencia con conciencia y detalle. Lamine se cuida en un momento importante de la temporada.