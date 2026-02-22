Novedades en los 'puntos invisibles' del nuevo Spotify Camp Nou

Aunque el nuevo Spotify Camp Nou abrió las puertas hace tres meses en el partido de LaLiga contra el Athletic Club en el que fue el regreso de la afición del Barça al Estadi tras dos años de exilio en Montjuïc, las obras en el remodelado templo azulgrana no se detienen.

Los operarios de Limak siguen manos a la obra para la puesta a punto definitiva de un Camp Nou que a día de hoy solo está abierto de manera parcial y operacional para que los aficionados puedan disfrutar del partido y los jugadores tengan el máximo de comodidades en esta etapa de transición.

En este contexto, la cuenta de Youtube de Ferran Barniol, aficionado culé que sigue de forma regular los avances de las obras del Estadi, ha compartido un nuevo vídeo en el que se pueden apreciar novedades importantes en la construcción de 'puntos invisibles' para los aficionados desde fuera del recinto culé.

En su nueva publicación, aparecen imágenes, por ejemplo, de la que tiene que ser la nueva sala de prensa para las previas que no se realicen en la Ciutat Esportiva Joan Gamper (normalmente de partidos de Champions) y los postpartidos en el Camp Nou. En la nueva sala, aunque todavía solo es un esqueleto de la construcción, se aprecia que a diferencia de la antigua, situada en las tripas interiores, cuenta con un diseño mucho más vertical, a modo de sala de cine y que recuerda al diseño de equipos ingleses como el Manchester City.

También, aunque de estas alguna fotografía ya se había filtrado, del nuevo anillo VIP entre la segunda y la tercera gradería, con operarios que incluso prueban ellos mismos el confort de las nuevas butacas que ocuparán la hilera de la nueva zona más exclusiva del Spotify Camp Nou. Así mismo, Barniol comparte imágenes de trabajadores completando los suelos de lo que serán las zonas interiores de estos nuevos palcos.

A la espera de la 1C

Entre tanto, el club, en pleno proceso preelectoral y con una directiva en funciones comandada por Rafael Yuste hasta la celebración de los comicios el próximo 15 de marzo, sigue a la espera de recibir la autorización por parte del Ajuntament de Barcelona para activar el Gol Nord y los 14.000 asientos extra de aforo que supondrán para el Spotify Camp Nou.

En un comunicado de esta misma semana, el Barça informó que espera tener luz verde para iniciar esta nueva fase de regreso al Estadi a inicios de marzo, con unas localidades que según el club irán de forma íntegra para socios abonados.