Novedades en el futuro de Pablo Torre en el Barça

Parecía que iba a ser la temporada de Pablo Torre en el Barça. El centrocampista aprovechó bien las bajas por lesión al inicio de temporada y se hizo un sitio en el equipo, pero a medida que ha ido pasando el curso su participación se ha vuelto nula. El club blaugrana, pese a todo, está convencido de su calidad y desea ampliar el contrato del futbolista, al menos, un año más para que pueda salir cedido y demostrar sus aptitudes con el objetivo de volver en el futuro. En el caso de que no acepte prolongar su vinculación, el Barça le buscará una salida definitiva a partir de junio.

Pablo Torre se quedó en verano porque tanto la dirección deportiva como Hansi Flick se lo pidieron. No hay ninguna queja profesional, ni dudas de que puede convertirse en un futbolista importante, pero la competencia en el centro del campo es muy alta y, actualmente, no va a tener minutos. Es por ello, que el Barça le abrió la puerta en el mes de enero para que saliese cedido y pudiese jugar en otro equipo que le diera protagonismo. Y ofertas no le faltaban. Betis, Celta y Valencia estuvieron atentos a él al igual que varios equipos extranjeros pero Pablo Torre decidió quedarse hasta junio.

Hasta el momento, Pablo Torre solo ha disputado 373 minutos y ha participado en solo doce encuentros anotando cuatro goles y dando tres asistencias. Curiosamente, siempre que ha estado sobre el terreno de juego ha tenido una participación decisiva en la creación y en el juego ofensivo, pero Hansi Flick ha optado por otros futbolistas que, encima, están ampliando sus contratos a largo plazo. Es bastante complicado que tenga espacio en el nuevo proyecto.

El Barça, al igual que ha hecho con otros jugadores, no desea que Pablo Torre entre en su último año de contrato sin haber ampliado su vinculación, pero en este caso la idea del club es ampliarle el contrato a corto plazo para esperar que su juego de resultados en otro equipo con el objetivo de revalorizarlo o prepararle para que tenga un espacio en el primer equipo a partir del 2026. Se está hablando y todo indica que el futbolista está por la labor de mantenerse en el Barça siempre que haya un plan de carrera deportivo claro.

Tanto el jugador como el club blaugrana manejan ya el interés de diferentes equipos y otra de las fórmulas podría ser el traspaso compartiendo parte de sus derechos o con opción de recompra. Deco quiere solventar este caso antes de junio hablando claro con el futbolista y su entorno y esperando encontrar la mejor solución para todas las partes. El club siempre ha sido claro con él y Pablo Torre siempre ha priorizado al Barça en todo momento.

En este final de temporada tampoco se espera que augmenten sus minutos sobre el terreno de juego por lo que es probable que no juegue más salvo que la Liga se decida antes de lo previsto y Flick premie a los futbolistas que han tenido menos participación. Pablo Torre ya salió cedido en su momento al Girona, dónde tuvo algunas actuaciones interesantes, pero el Barça tiene claro que necesita mucho más espacio para forjarse una carrera en la elite.

El Barça invirtió unos cinco millones de euros en su fichaje procedente del Racing y se firmaron una serie de variables en función de los partidos que fuese a jugar en el primer equipo por lo que se pagaría un máximo de 19 millones en el caso de que fuera cumpliendo las expectativas, algo que por ahora no se ha dado. Esos cinco millones son los que el club desearía recuperar, pero para ello Pablo Torre debe jugar.