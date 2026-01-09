Novedades en el fichaje de Cancelo

El Barça ultima los detalles del fichaje de Joao Cancelo, que dará un paso definitivo mañana por la mañana cuando pase la revisión médica en la ciudad condal. Tal como apuntó Joan Laporta ayer en el programa Fan Zone de TV3, "Llega y pasará la revisión médica y si todo va bien estará con nosotros. Cancelo es otro gran acierto de Deco. No es fácil fichar en este mercado. Deco ha hecho un gran trabajo. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho el jugador y su agente. Cancelo es un gran jugador y muy polivalente y Hansi Flick ha bendecido esta operación".

La cesión del futbolista portugués desde el Al Hilal se ha concretado como un préstamo puro, en el que el Barça asumirá solo una parte proporcional de su salario hasta finales de temporada. La operación se ha acelerado gracias a la determinación de Cancelo, que bloqueó otras ofertas para facilitar un acuerdo favorable al club blaugrana. Su deseo de regresar al Camp Nou fue clave para que una operación que parecía casi imposible desde el punto de vista económico se hiciera realidad.

El papel de Cancelo, clave

El regreso de Cancelo al Barça no es casualidad. El jugador siempre ha manifestado su deseo de volver desde su primera cesión procedente del Manchester City. En el verano de 2024 esperó hasta los últimos días del mercado para intentar regresar, pero finalmente aceptó la oferta del Al Hilal ante las limitaciones salariales del club blaugrana. Los dirigentes siempre han valorado su compromiso y esfuerzo económico, y no dudaron en repescarle a la mínima oportunidad, a pesar de que tanto Deco como Hansi Flick estaban inicialmente buscando un central en el mercado de enero.

El acuerdo con el Al Hilal se cerró con rapidez, descartando la opción del Inter de Milán, que resultaba más interesante económicamente para el club saudí. Además, se llegó a un acuerdo que liberaba al jugador a cambio de un futbolista que no contaba con el visto bueno de Simone Inzaghi, técnico del Al Hilal, lo que facilitó la operación. La cesión deja la situación abierta para junio, con la posibilidad de que Cancelo continúe en el Barça más allá de esta temporada si ambas partes llegan a un acuerdo.

A sus 31 años, Cancelo espera demostrar en estos seis meses su polivalencia y rendimiento en el equipo blaugrana, consolidando una posible continuidad. Su disposición a asumir un sacrificio económico respecto a su contrato multimillonario en Arabia Saudí muestra su compromiso con el club y su deseo de seguir jugando en el Camp Nou. El Barça, mientras tanto, aguardará a evaluar su rendimiento antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre su futuro más allá de junio de 2026.

Con la revisión médica programada para este sábado, todo indica que la oficialización de su regreso al Barça es cuestión de horas, cerrando así un fichaje largamente esperado y considerado uno de los movimientos más estratégicos del club en este mercado de invierno.