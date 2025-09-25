Novedades en la designación de los árbitros para el clásico

Continúa la revolución en el Comité Técnico de Árbitros. Después de la remodelación casi al completo del organigrama directivo del ente a cargo de la RFEF, se vienen nuevos cambios en las designciones. El presidente del CTA, Fran Soto, quiere apostar por los méritos deportivos de los colegiados y para ello pretende eliminar algunas normas. Estas novedades podrían tener un efecto directo en el nombramiento de los árbitros del Clásico del próximo 26 de octubre.

En primer lugar, se quiere acabar con el criterio de territorialidad, algo que la RFEF ya acordó con los clubes y LaLiga el pasado mes de marzo. Este cambio supone que se pueden designar árbitros para partidos en los que participen equipos de su misma comunidad autónoma o colegio arbitral. La medida se aplicará, tal y como apuntó 'As', en el derbi madrileño de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético, encuentro para el cual el Comité de designaciones elegirá, a instancias del CTA, a Del Cerro Grande como árbitro de VAR y a Pizarro Gómez como asistente en la sala VOR.

Esto se podría repetir también en el primer Real Madrid - FC Barcelona de la temporada. Además, Miguel Ángel Ortiz Arias, único colegiado de campo del Colegio Madrileño también estaría autorizado para dirigir un partido de los blancos a partir de ahora. En el caso del Barça, Víctor García Verdura sería el árbitro catalán que les podría pitar con el cambio en el CTA. Sin embargo, todavía no se ha aplicado la supresión del criterio de territorialidad sobre el verde.

Premio al rendimiento

La otra novedad en las designaciones afecta también a grandes encuentros como los clásicos o los derbis. Hasta ahora, estas citas estaban reservadas a un cupo de colegiados de rango europeo, es decir, que arbitran en competiciones europeas. No obstante, este requisito va a dejar de ser obligatorio y se tendrán en cuenta otros parámetros ligados a su rendimiento durante la temporada.

Por ende, un árbitro podrá ser designado para una gran cita si presenta un nivel óptimo durante el curso y se sitúa en lo más alto del ránking, atendiendo a las puntuaciones de los tres observadores que se encargan de los nombramientos, el presidente del CTA Fran Soto, el exentrenador Gregorio Manzano y el exárbitro Fernando Teixeira Vitienes. Con ello se pretende premiar los méritos deportivos y también dar oportunidades a otros árbitros que hasta entonces no habría podido dirigir partido de alto nivel.

Los colegiados podrán repetir partido

La tercera medida que el nuevo CTA está dispuesto a cambiar es el hecho de que un colegiado que pite un partido de la primera vuelta, por ejemplo, un Barça - Getafe, no pueda pitar el enfrentamiento entre ambos equipos en la segunda vuelta. Aun así, lo más probable es que un árbitro principal no repita en un clásico o un derbi madrileño.