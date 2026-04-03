Novedades con Bastoni y su futuro en el Barça: contacto inminente

La operación por Alessandro Bastoni está a punto de entrar en un punto decisivo tras una semana complicada para el central por la eliminación de Italia en la repesca que deja al país transalpino sin Mundial. Según informa el periodista Gianluigi Longari, el club azulgrana está preparado para dar un paso más en su intento de fichar al central del Inter de Milán, con la intención de iniciar contactos directos entre clubes que podrían empezar ya la próxima semana.

Hasta ahora, el interés del Barça se había traducido en un seguimiento constante y en conversaciones con el entorno del jugador, pero sin negociaciones formales con el Inter. Ese escenario está a punto de cambiar. Desde Italia apuntan que la entidad catalana considera "inminente" ese primer contacto oficial para explorar las condiciones de una posible operación.

Momento propicio

El contexto actual de Bastoni, como decíamos, juega un papel clave. El defensa italiano atraviesa un momento delicado tras verse envuelto en una fuerte presión mediática en su país por la expulsión ante Bosnia en el partido clave para la clasificación para la Copa del Mundo, así como la polémica que le persigue desde hace meses por el episodio ante la Juventus donde forzó, con un piscinazo, la expulsión de Kalulu.

En este escenario de ruido mediático contra el jugador, el Barça ve una oportunidad de mercado con un Inter cuyas puertas de salida para el italiano están cada vez más abiertas. El club azulgrana considera a Bastoni una prioridad absoluta para reforzar su defensa de cara al próximo curso y entiende que el momento puede ser propicio para avanzar en la operación e intentar cerrarla lo antes posible. El propio Hansi Flick, como confirmó el periodista de Sky Alemania Florian Plettenberg, ve con buenos ojos activar el fichaje del central.

Negociación complicada

Pese a ello, la operación no se presenta sencilla. El Inter no contempla una salida a la baja de uno de sus pilares defensivos y cualquier negociación partiría de cifras elevadas, con números que rondarían los 70 millones de euros, unas cantidades que desde el Barça esperan rebajar y que, algunos medios en Italia como 'La Gazzetta dello Sport' consideran que podrían llegar a caer hasta los 40-50M. Por ahora, no hay números definidos sobre la mesa, pero en Italia se insiste en que el club ‘nerazzurro’, de primeras, no lo pondrá fácil.

En lo que se refiere a términos personales de la negociación, desde el entorno del futbolista ya habrían recibido propuestas contractuales que mejorarían las condiciones económicas de una hipotética renovación con el conjunto italiano, un factor clave para decantar la balanza a favor del conjunto azulgrana.