Novedades con el aval de la junta directiva

Días de máxima actividad en las oficinas del Barça. En las últimas jornadas se suceden reuniones entre dirigentes del club con jugadores, representantes y ejecutivos para abordar decisiones de última hora. Sin embargo, el pasado martes por la mañana se celebró un encuentro menos habitual: en la sede del FC Barcelona se reunieron el agente Raúl Costa y el CEO de AS1, Ignacio Aguillo, con varios directivos del Barça encabezados por el presidente Joan Laporta.

La reunión en el club no estuvo vinculada de manera directa al mercado de fichajes. Sí se produjo, aparte y en un hotel de Barcelona, una conversación informal entre Costa y Deco centrada en cuestiones deportivas, fruto de la relación personal que mantienen, especialmente tras un mercado de fichajes en el que la hoja de ruta del Barça pasaba por fichar a Luis Díaz, que está representado por la misma agencia.

En el segundo encuentro, y de forma exploratoria según fuentes del club conocedoras del tema, se puso sobre la mesa la posibilidad de que AS1 pudiera facilitar—si llegara a ser necesario—la estructuración de un aval para inscribir jugadores a través de la entidad financiera. No hay constancia de decisiones definitivas ni de acuerdos cerrados, por ahora.

Cabe destacar que AS1 no opera como entidad financiera. Es una agencia de representación respaldada por Bruin Capital surgida en diciembre de 2024 tras integrar las agencias Promoesport, Nomi Sports, Position Number y Football Division Worldwide. Es decir, actúa como agencia con apoyo de capital inversor.

Desde el punto de vista regulatorio, LaLiga contempla avales o fianzas emitidos por entidades de crédito o aseguradoras para posibilitar inscripciones puntuales, siempre que cumplan la normativa y su contabilización sea adecuada. Sin embargo, hay muchos otros aspectos a tener en cuenta para poder llevar a cabo esta operación, que ha surgido como opción esta semana.

A día de hoy, todo se limita a contactos preliminares y conversaciones iniciales, por lo que, por ahora no hay nada cerrado ni firmado. Lo planteado es un escenario hipotético, por lo que aún podría modificarse, aplazarse o incluso no llegar a materializarse.