Novedad en la portería en el último entrenamiento del Barça

Última sesión del FC Barcelona antes de la visita del Oviedo al Spotify Camp Nou este domingo a las 16.15h con motivo de la jornada 21ª de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick, que esta semana consiguieron una victoria crucial en la Champions League ante el Slavia de Praga para seguir con opciones matemáticas de clasificarse para el TOP-8, deberán cambiar el chip para conseguir volver a la senda del triunfo en la competición doméstica.

Tras el tropiezo de la semana pasada en San Sebastián ante la Real Sociedad, con una dolorosa derrota pese al buen juego del equipo y a la multitud de ocasiones creadas, los azulgranas, con un solo punto de ventaja sobre el Real Madrid a la espera del resultado de los blancos este sábado ante el Villarreal, no se pueden permitir más errores.

Con la baja de Pedri para el próximo mes, Flick deberá buscar soluciones para suplir la ausencia del canario en el centro del campo en el que Gavi tampoco estará ya que se espera su regreso para febrero. El tinerfeño fue sin duda la gran ausencia de un entrenamiento en el que Pau Cubarsí, que cumplió los 19 años el pasado 22 de enero, fue el gran protagonista de la sesión tras recibir al inicio un cariñoso túnel de collejas.

Flick tampoco pudo contar con la presencia de Kochen, Tommy Marqués y Jofre. Aunque se espera que, por los menos los dos primeros, estén mañana en la lista ante el Oviedo, los tres se ausentaron de la previa al estar convocados para el partido de este sábado entre el Poblense y el Barça Atlètic. Los de Belletti, a cuatro puntos de los mallorquines, líderes, buscarán una victoria imprescindible para la lucha por la primera plaza del grupo que da el ascenso directo a 1ª RFEF.

Para poder completar el trío en la portería, ya con Ter Stegen en Girona y Kochen en Mallorca por su compromiso con el filial, Flick llamó a Gerard Sala del Juvenil B para completar al grupo.

Ferran, al margen

Un día más, Ferran Torres se entrenó al margen del grupo. El delantero de Foios, que sufrió esta semana una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, está en mitad del proceso de recuperación después de que el club estimase un tiempo de baja cercano a los diez días el pasado 20 de enero antes del duelo ante el Slavia de Praga.

Así, se espera que Ferran siga con trabajo específico con la idea de volver al equipo ante el Elche en la próxima jornada de LaLiga el sábado 31 de enero, aunque sus sensaciones y el diagnóstico final de los servicios médicos del club serán los que dictaminen finalmente si llega a tiempo para el último partido de Champions League de fase liga ante el Copenhague (míercoles 28 de enero) en el que el Barça se juega nada más y nada menos que su presencia definitiva en el TOP-8 para clasificarse directamente para octavos de final de la máxima competición continental.

Héctor Fort, en la Ciutat Esportiva

También se dejó ver momentos antes de que los de Hansi Flick saltaran al césped Héctor Fort. El lateral derecho, cedido al Elche para toda la temporada, está recuperándose de la lesión en el hombro que sufrió ante el Rayo Vallecano en el último partido del 2025.

El defensa barcelonés fue intervenido por una luxación y aunque no se determinó un tiempo concreto de baja, se espera que oscile entre dos y tres meses. Mientras tanto, Fort sigue trabajando en las instalaciones del club azulgrana para volver a estar lo más pronto posible a las órdenes de Eder Sarabia en el Elche y seguir demostrando las buenas sensaciones que había dejado hasta la fecha que tanto habían llamado la atención de la dirección deportiva culé.