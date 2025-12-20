Novedad en el 'look' de Lamine Yamal: con gafas camino a Villarreal

Lamine Yamal afronta, igual que sus compañeros, el último duelo del año ante el Villarreal este domingo. Al ser el partido a las 16.15 horas, el club blaugrana ha viajado esta tarde hacia Villarreal, especificamente a Castellón, dónde pasarán la noche antes de desplazarse este domingo a la localidad cercana de Vila-Real, dónde juega el submarino amarillo.

En el vídeo que ha publicado el FC Barcelona de los jugadores subiendo al avión para un corto vuelo a Castellón se ha podido ver una novedad en el 'look' de Lamine Yamal.

El joven de Rocafonda pasó por delante de la cámara detrás del técnico Hansi Flick y se le pudo ver con gafas. En muchas ocasiones le hemos visto con gafas de sol, fueron protagonistas en la celebración de la Supercopa, pero no le habíamos visto con gafas de cristal transparente.

Lamine subiendo al avión / FCB

Desconocemos si son solo gafas para corregir la vista del jugador o también tienen alguna otra explicación como las que llevan Marcos Llorente, Haaland o Deulofeu, pero aparentemente son cristales transparentes que dejan ver los ojos del futbolista.

También se ha sumado a la moda 'retro' de recuperar los auriculares con cable, en medio de tantas opciones inalámbricas.

Lamine vs. Villarreal

Lamine Yamal ha jugado cuatro partidos frente al Villarreal CF en Primera división con el FC Barcelona. En el primero de ellos fue sustituido, y en los tres siguientes jugó los 90 minutos. El balance del Barça ante el Villarreal con Lamine en el campo es de dos victorias y dos derrotas.