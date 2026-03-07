Novedad en la equipación del Barça para asaltar San Mamés

El FC Barcelona presentará una novedad en su indumentaria para el partido en San Mamés. El conjunto azulgrana utilizará la segunda equipación de la temporada, la denominada 'Mamba Mentality', fruto de la colaboración entre Nike y la marca vinculada al legado de Kobe Bryant, pero lo hará con una modificación inédita hasta ahora.

Según adelantó la cuenta especializada Memorabilia 1899, el Barça saltará al césped de Bilbao con pantalones dorados a juego con la camiseta, así como las medias, que también irán a juego con ambas piezas abandonando el negro. Se trata de un cambio respecto al diseño original del kit, que incluía pantalón negro con detalles morados, una modificación que en otras secciones como el baloncesto tiene un uso habitual. El femenino también utilizó las medias doradas (las originales son negras) en su partido ante el DUX Logroño.

La modificación responde a un motivo práctico: el Athletic Club viste precisamente pantalón y medias de color negro como parte de su equipación local, por lo que la combinación original generaba un conflicto cromático.

La elección de la camiseta

La elección de la equipación no depende únicamente del club. A principios de curso ya se produjo una situación similar, aunque para la primera jornada el Barça no pudo utilizar este mismo uniforme frente al Mallorca por no disponer de los pantalones a conjunto con la camiseta, solo los originales.

Fuentes consultadas entonces por SPORT confirmaron que la decisión final corresponde al director de partido de LaLiga, que valida las propuestas de ambos equipos a través de la aplicación oficial ‘Kit Selector’.

Una vez superado ese primer filtro, todavía existe un último control. Si el día del encuentro se detecta alguna irregularidad antes de saltar al terreno de juego, el árbitro principal —en coordinación con el Comité Técnico de Árbitros (CTA)— tiene potestad para ordenar un cambio y asegurar que se respeten las combinaciones aprobadas. Algo que esta noche no generará problema alguno.

Malos resultados

De esta forma, el Barça afrontará el compromiso en San Mamés con una versión inédita de su segunda equipación, adaptada para evitar coincidencias con la indumentaria del Athletic y con el objetivo de mantener la visibilidad y claridad reglamentaria durante el partido.

Será la primera vez que el Barça utilice esta variante, aunque hasta la fecha, el equipo ha lucido el kit 'Mamba Mentality' en tres ocasiones esta temporada. La primera fue en Oviedo, con victoria azulgrana por 1-3 en Liga. Posteriormente lo utilizó en Londres frente al Chelsea, en un partido que terminó con derrota por 3-0, y también en Madrid ante el Atlético en la ida de las semifinales de Copa, un 4-0 que resultó decisivo en la eliminación pese al intento de remontada en el Camp Nou (3-0).