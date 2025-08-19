Novedad en el entrenamiento del Barça: debut de la RD del Congo

Después la victoria en Mallorca y un merecido día de descanso, el Barça regresó en bloque este martes con una novedad que no ha pasado desapercibida en la Ciutat Esportiva. Unas semanas después de oficializarse el acuerdo, el equipo finalmente estrenó un nuevo patrocinio que ya es visible: el logo “RD Congo – Coeur d’Afrique” en la espalda de las camisetas de entreno como parte del acuerdo estratégico firmando con el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC), válido por cuatro temporadas

El convenio, como explicamos en su día, supone una inyección significativa para las arcas del club. Aunque las cifras oficiales no se han detallado públicamente, el montante total de ingresos ronda entre 40 y 44 millones de euros durante los cuatro años de vigencia, lo que supondría entre 10 y 11 millones por temporada. Durante este periodo, todos los equipos profesionales del club—masculino y femenino—lucirán este emblema en sus prendas de entrenamiento hasta la campaña 2028/29.

No obstante, la cantidad por temporada no se podrá utilizar para incrementar el LCP del Barça en LaLiga, ya que al operar como un club excedido, la patronal no contabilizará el ingreso para aumentar la capacidad salarial. Un hándicap que pone más en valor la necesidad de regresar al 1:1.

Más allá del dinero

Más allá de las camisetas, el logotipo se incorporará en otros soportes institucionales como la publicidad del club, la revista y el informe anual. Además, el FC Barcelona se compromete a impulsar el desarrollo deportivo y la cultura del deporte y la paz en la RDC mediante programas formativos, clínicas y actividades dirigidas a niños y adolescentes en el país africano, implementadas vía las Barça Academies. El Barça Innovation Hub también colaborará formando técnicos y entrenadores bajo la metodología del club

En paralelo, el Espai Barça incluirá un espacio permanente dedicado a la cultura congoleña: la Casa de la RDC, una experiencia inmersiva ubicada en las nuevas instalaciones del Spotify Camp Nou que mostrará la identidad deportiva y el patrimonio cultural del país.