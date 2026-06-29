FC BARCELONA
Novedad en las camisetas del Barça: el logo de la Fundació ocupará el lugar de ACNUR
Las equipaciones del club blaugrana para la temporada 2026/27 tendrán un cambio respecto al año pasado
Un día antes de presentar la camiseta para la temporada 2026/27 en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, en un acto previsto este martes a las 21.00 horas, el Barça ha anunciado que la nueva equipación incorporará una novedad destacada: a partir de la próxima temporada, los primeros equipos de fútbol masculino y femenino culés lucirán en el dorsal de la camiseta, en todas las competiciones oficiales, el logotipo de la Fundació Barça.
"Por primera vez, el dorsal de los jugadores y jugadoras se convertirá en un altavoz global de la Fundació Barça y de su misión de transformar la sociedad en beneficio del bien común. Una decisión cargada de simbolismo que trasciende el ámbito deportivo y que reafirma, ante el mundo, la esencia más genuina del club: la voluntad de generar un impacto positivo en la sociedad y de seguir haciendo realidad, cada día, el significado de ser 'Més que un club'", ha informado la entidad barcelonista a través de su página web.
En el comunicado, el Barça reivindica que su camiseta "ha sido, a lo largo de las últimas décadas, mucho más que una equipación deportiva", una "declaración de principios", un "espacio reservado para dar voz a causas que interpelan a la humanidad y que conectan el fútbol con los grandes retos sociales de nuestro tiempo".
"La incorporación de la Fundació Barça en el dorsal de las camisetas simboliza la evolución de un modelo único. Es la demostración de que los valores no son un complemento de la identidad azulgrana, sino uno de sus pilares fundamentales. Cada partido de Liga, Copa y UEFA Champions League se convertirá en una ventana abierta al mundo para contar historias de superación, de oportunidades y de esperanza", ha subrayado la institución blaugrana.
Primero fue UNICEF, en los últimos cuatro años ha sido la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR) y, a partir del año que viene, la Fundació Barça "escribirá un nuevo capítulo de esta trayectoria". "Es un paso natural pero profundamente significativo. Porque el compromiso social deja de ser solo una alianza con causas externas para proyectar, con orgullo, una iniciativa propia que representa la acción solidaria del club en todo el mundo", ha sentenciado la nota informativa.
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