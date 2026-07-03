La novedad de la camiseta del Barça que entra en conflicto con LaLiga

La temporada 2026/27 está a la vuelta de la esquina. El FC Barcelona, que regresará a los entrenamientos dentro de diez días, el próximo 13 de julio, presentó su nueva primera equipación este pasado martes en un acto celebrado en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). La camiseta contiene varias novedades, pero una de ellas podría provocar un conflicto entre el Barça y LaLiga.

El club, en su nueva armadura, rinde homenaje a la figura de Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento. En ella, incorpora elementos propios del estilo modernista del arquitecto catalán, autor de obras emblemáticas como la Sagrada Família, el Park Güell, la Casa Batlló o La Pedrera. La camiseta lucirá una nueva tipografía llamada FC Barcelona Modernista que afectará a los nombres y a los dorsales de los futbolistas.

Los jugadores vestirán esta serigrafía en la Champions, en la Copa del Rey y en la Supercopa de España, competiciones gestionadas por la UEFA y la RFEF. Sin embargo, el diseño no será el mismo para LaLiga, pues el ente presidido por Javier Tebas cuenta con una normativa propia, que impide a los clubes lucir una tipografía exclusiva.

El reglamento de la competición nacional exige que todos los conjuntos utilicen la misma serigrafía oficial para los nombres y dorsales en las camisetas durante el torneo. Esta medida, establecida en el Reglamento para la Retransmisión Televisiva, busca homogeneizar la identidad visual y garantizar que los datos sean legibles para los espectadores y las retransmisiones.

Un conflicto que viene de lejos

El FC Barcelona ya tuvo esta problemática el año pasado, cuando utilizó una tipografía distinta para LaLiga y otra para la Champions. La tercera equipación de la temporada 2025/26, diseñada con la parte superior azul marino y la inferior naranja, llevaba dorsales en azul y nombres en naranja. No obstante, el organismo presidido por Javier Tebas no lo aceptó, porque la normativa obliga a que los dorsales y los nombres sean del mismo color y contrasten claramente con el fondo.

Esta no será la única novedad en la equipación azulgrana, que ha tenido un gran éxito de ventas en los primeros dos días. El logotipo de Midea aparece por primera vez en la manga izquierda, después de que la empresa de electrodomésticos inteligentes para el hogar se convirtiera en el nuevo Main Partner del Club. Por otro lado, el logotipo de la Fundació Barça también luce en nueva armadura para reforzar la idea de que el FC Barcelona es "más que un club" y resaltar "su misión de transformar la sociedad en beneficio del bien común".