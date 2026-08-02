Sin noticias de Ferran Torres en el Barça

En el Barça reina, por ahora, la tranquilidad con el futuro de Ferran Torres. Pese al ruido generado en las últimas semanas por el fuerte interés del PSG y las informaciones que apuntan a un principio de acuerdo entre el club francés y el delantero, en las oficinas del Spotify Camp Nou no han recibido ninguna comunicación oficial. Ni el delantero ni su agente han trasladado al club la voluntad de abandonar el proyecto, y tampoco ha llegado oferta alguna procedente de París.

Según ha podido confirmar SPORT, la posición del Barça no ha cambiado en absoluto. El club mantiene intacta su intención de renovar el contrato de Ferran Torres, aunque la negociación no se activará hasta el próximo mes de septiembre, una vez el internacional español regrese de sus vacaciones, se reincorpore a la disciplina de Hansi Flick y el mercado ya esté cerrado.

La hoja de ruta no responde a ningún cambio de criterio del club en situaciones de jugadores que arrancan la temporada en su último año de contrato. Al contrario. De hecho, el Barça ya actuó de la misma manera con Frenkie de Jong y Eric Garcia, cuyos procesos de renovación tampoco se aceleraron pese a entrar en la última temporada de vinculación y se acabaron confirmando en octubre y diciembre respectivamente. La dirección deportiva considera que no existe urgencia y prefiere abordar estas conversaciones con el curso ya iniciado.

Oferta ajustada a la escala salarial

En el Barça existe un convencimiento claro de que Ferran es un futbolista importante para el proyecto deportivo y quieren que continúe. La intención es trasladarle una propuesta de renovación ajustada a la política salarial de la entidad y coherente con la valoración que hacen de su rendimiento. En este sentido, consideran que el delantero ya dispone de un salario acorde a su peso dentro de la plantilla y que cualquier mejora deberá mantenerse dentro de unos parámetros económicos que el club considera sostenibles.

Ferran Torres, goleador con el FC Barcelona / Valentí Enrich

La pelota, por tanto, está en el tejado del futbolista. En el Barça esperan hablar con él cuando regrese y conocer de primera mano cuáles son sus intenciones. Hasta ese momento, en los despachos del Spotify Camp Nou todo lo que conocen sobre el supuesto interés del PSG procede de las informaciones publicadas en los medios de comunicación. Nadie del entorno del jugador les ha comunicado que exista un acuerdo verbal ni que Ferran tenga decidido cambiar de aires este verano.

Tampoco ha existido, hasta la fecha, ningún contacto entre el PSG y el Barça para negociar un posible traspaso, por lo que si realmente el conjunto parisino desea incorporarlo, el primer paso deberá ser comunicarlo oficialmente y presentar una oferta. Mientras eso no ocurra, la posición no variará.

La dirección deportiva continúa planificando la temporada con Ferran dentro de la plantilla y mantiene la voluntad de prolongar su contrato. Otra cuestión distinta será la conversación que mantendrán con el futbolista cuando vuelva de vacaciones. Si el delantero expresa el deseo de marcharse, el escenario cambiaría y el Barça estudiaría una operación que satisfaga a todas las partes.