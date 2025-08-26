NOTICIA SPORT: ¡Ofertón oficial del Chelsea por Fermín!

El final del mercado de fichajes del FC Barcelona podría sufrir un importante vuelco en los últimos días (se cierra en la madrugada del lunes 1 de septiembre). El club azulgrana ha recibido una oferta formal del Chelsea para hacerse con los servicios de Fermín López.

En las últimas semanas se ha hablado de manera insistente sobre la posibilidad de que algún futbolista importante de la primera plantilla pudiera dejar el vestuario. Una vez que se difuminaron opciones como Marc André Ter Stegen o Andreas Christiansen, los nombres de Marc Casadó y Fermín López han estado muy presentes. Los intereses inmediatos del entrenador, Hansi Flick, que no quiere desprenderse de ningún activo, chocan con los del club, que necesita una operación de salida importante para poder llegar al ansiado Fair Play financiero. Por otra parte, está la voluntad de los jugadores, que en principio han manifestado su deseo de continuar en can Barça.

Una oferta que es una auténtica palanca

En medio de este debate, el Chelsea inglés ha movido ficha y ha hecho llegar una oferta en firmea las oficinas del Barça para contratar al internacional azulgrana de 50 millones de euros. Deco maneja los detalles de la propuesta de los 'blues', y Fermín y su entorno son conscientes igualmente de esta opción para recalar en Stamford Bridge esta temporada.

Lógicamente, el Barça está valorando con sumo cuidado la propuesta del Chelsea, pues la salida de Fermín por 50 millones solucionaría todos sus problemas económicos a corto plazo. No hay que olvidar que Szczesny, Gerard Martín y Roony Bardgjhi están pendientes de las salidas de Iñaki Peña, Oriol Romeu y Héctor Fort para poder ser inscritos; y que el mercado de contrataciones se ha limitado al mencionado Roony, Joan García y la cesión de Rashford.

No jugó contra el Levante

Un detalle importante es que Fermín no disputó el partido contra el Levante y se pudo ver a Flick -quien, como queda dicho no es partidario de su salida- hablando con el internacional andaluz al que parecía estar tranquilizando. Sin duda, será un capítulo decisivo la decisión del futbolista que también conoce la propuesta del Chelsea.

Y hay que tener en cuenta la posición del futbolista. Fermín está en el club de su vida y siendo un futbolista importante. ¿Apuesta por quedarse e intentar consolidarse como titular en la media punta, o acepta el desafío de conquistar la Premier League?

Lo que queda claro es que los próximos días, hasta que se cierre el mercado de verano, serán decisivos para definir el futuro de Fermín y, también, para la dirección deportiva del Barça; un traspaso de 50 millones de euros sería agua de mayo para las arcas del club, aunque también conllevaría un alto precio a nivel deportivo teniendo en cuenta la proyección del centrocampista.