Las notas de los canteranos del Barça de Flick

Un año más, la temporada ha estado marcada en el primer equipo del Barça por el protagonismo de La Masia. Hansi Flick, desde su llegada, supo valorar y dar valor a un grupo de futbolistas sin experiencia, formados en la casa, y con un hambre voraz. El equipo que ha construido el técnico alemán tiene una columna vertebral cocida a fuego lento en las entrañas de la 'pedrera' azulgrana.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

Cubrasí, Lamine, Bernal, Casadó, Fermín, Balde, Eric. Gerard Martín tuvo un año clave en el filial. Jugadores con un sentimiento culé vital, altísimo y que han sido determinantes en otro año exitoso con Flick. Pero también ha habido una nueva hornada que ha asomado la cabeza y ha sumado minutos interesantes en momentos puntuales. Hasta 10, como decíamos, a lo largo de estos dos cursos. De ellos, cinco esta campaña: Jofre Torrents, Dro, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Xavi Espart.

5+Toni

En total, 550 minutos a los que habría que sumar también los 45' de Toni Fernández, que ya había debutado la campaña anterior en Copa del Rey en Barbastro. Y en Liga tuvo una primera mitad esta campaña ante el Girona en Montjuïc. Un concurso que ha servido a todos estos chicos para cumplir su sueño de debutar con el primer equipo azulgrana y también para poner la primera piedra. El primer cimiento.

Toni Fernández, en una imagen de archivo / FCB

Será complicado que todos puedan asentarse en el primer plantel con Flick porque el nivel de excelencia es altísimo. Probablemente, algunos optarán por la vía de la cesión para ganar protagonismo y cocerse fuera del 'hogar' para regresar más maduros. Hay casos recientes que han funcionado. Que se lo digan a Eric, por ejemplo.

Vamos analizar uno por uno cada uno de los cromos que se han estrenado de forma oficial esta campaña con Flick:

Xavi Espart, el lateral moderno 'estilo Lahm'

Sorprendió Hansi Flick este curso en una rueda de prensa comparando a Xavi Espart con Philipp Lahm. El de Vilassar ha sido una de las irrupciones más interesantes. Se trata de un centrocampista reconvertido al carril de la zaga y con una capacidad de asociación y de ir por dentro y por fuera que lo hacen muy especial. 190 minutos en total y un debut inolvidable en un contexto complicadísimo en octavos de Champions frente al Newcastle en Saint James' Park.

Xavi Espart fue titular contra el Sevilla en el Camp Nou / Valentí Enrich

Hansi lo ha alabado en un par de comparecencias y veremos cómo queda su situación. Vuelve Héctor Fort de la cesión y entre ambos podría estar la terna por el carril diestro, si bien el alemán no ha escondido su gusto por Xavi estos últimos meses.

Tommy, el chico tranquilo que aprende a la sombra de Frenkie

De Tommy Marqués destacan que es un chico muy calmado. Paciente. No era de esos nombres que sobresalían mucho en La Masia, pero el barcelonés se ha consolidado en dinámica con la primera plantilla. Ha tenido poca incidencia en el primer equipo (nueve minutos), pero ha aprendido de uno de sus referentes, Frenkie, y se ha mantenido a las órdenes del alemán muchas sesiones. Veremos si con la posible marcha de Casadó se asienta en el primer plantel.

Tommy, con la camiseta de su debut / FCB

Jofre, un año de maduración

El de La Selva del Camp vivió una pretemporada muy especial y logró mantenerse en dinámica del primer equipo al inicio del curso oficial. Debutó en Mallorca en un día que quedará siempre grabado. Es un lateral potente, con muy buen pie. Y al que la fortuna no le ha acompañado en esta segunda mitad de curso por una lesión de tobillo. 111 minutos repartidos entre cuatro encuentros, con una titularidad interesante en Guadalajara en Copa, donde cuajó una actuación muy completa.

Jofre y Flick, esta temporada / Dani Barbeito

Veremos cómo se resuelve estas próximas semanas su situación. Habrá que ver qué pasa con Balde y Cancelo. El escenario de una cesión no está descartado, pero, en cualquier caso, en el club se ve a Jofre como un valor a tener muy en cuenta en el futuro a medio plazo.

Álvaro Cortés, un central zurdo y potentísimo

Álvaro Cortés, en el día de su debut / Instagram

El último en debutar este curso fue Álvaro Cortés, un central muy potente físicamente y que salió de inicio en Mendizorroza. Culé hasta la médula, cumplió su sueño de chico. Y la verdad es que salió como un veterano y disputó los 90' a un muy buen nivel. En salida de balón, en el juego aéreo. Zurdo, el capitán del Barça Atlètic termina un ciclo en el filial este curso. Perfil muy interesante para el presente, veremos cómo queda el roster de centrales en la primera plantilla. Sobre todo en el tema Christensen.

Dro, de apuesta de Flick a 'fuga'

Quien fue en los primeros meses un poco el 'protegido' de Hansi fue Dro. Hizo pretemporada sin siquiera haber sido relevante en el Juvenil A el curso anterior y sin pasar por el filial. Se quedó en el primer equipo y jugó 151'.

Jofre y Dro en un entrenamiento / Valentí Enrich

El club era consciente de la cláusula de salida asequible y quiso cuidarlo, pero apostó finalmente el gallego por marcharse al PSG. Sentó fatal a Flick por cómo venía cuidándolo.