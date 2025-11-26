'Nosaltres' reacciona a la sanción sobre las obras del Camp Nou

Este martes, 'El Periódico' publicaba que el Departament de Treball de la Generalitat había multado a Extreme Works, una de las empresas que trabaja como subcontratada en las obras del Spotify Camp Nou con una sanción de 1,09 millones de euros porque 79 trabajadores procedentes de Turquía habían estado trabajado sin los permisos en regla.

A la noticia ha reaccionado 'Nosaltres', la plataforma que lidera Víctor Font y que ya ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona. “Anteriormente, el concurso para la remodelación del Camp Nou requería que la adjudicataria debía tener experiencia de construcción en Europa, era de sentido común, puesto que permitía asegurar que la empresa conocía la legislación laboral”, explica Jaume Guardiola, miembro de 'Nosaltres'. "Antes, era impensable adjudicar el contrato a una empresa que no había trabajado en Europa", sigue Guardiola.

Según el que fue presidente de la Comisión Económica del club, no se entiende que se eliminase la obligación de que la constructora hubiese hecho un estadio de más de 40.000 espectadores. “Esto tiene todo el sentido del mundo. Si no, es como aceptar que un arquitecto te haga la casa cuando no ha hecho nunca ninguno antes”, explica Jaume Guardiola. "Este requisito se suprimió".

Desde 'Nosaltres' aprovechan la noticia de este martes para criticar la elección de Limak como constructora por parte de la junta directiva. "La propuesta de Limak fue la peor cualificada por los técnicos del Barça. En concreto, Limak quedó última, pero el club prefirió ignorarlo y adjudicó las obras a la constructora turca. El motivo de la adjudicación fue que Limak ofrecía unos plazos de ejecución más rápidos (vuelta en el Camp Nou con 60.000 espectadores el noviembre del 2024) y unos precios más baratos (960 millones) que el resto de candidatos. Todo el mundo sabía que era imposible que Limak cumpliera el que ofrecía, y ahora nos encontramos que no se han cumplido los plazos y que no se cumplirán los importes prometidos”, lamenta Guardiola.

Desde 'Nosaltres', recuerdan que "el club ha asegurado reiteradamente que Limak tenía una cláusula de penalización de un millón de euros diarios por los retrasos en la obra, pero al mismo tiempo no ha mostrado mucho interés al pedir este dinero a la constructora. Esperamos que no estén preparando el terreno para decir que no pediremos estas indemnizaciones”, avisa Guardiola.