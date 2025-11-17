'Nosaltres', la nueva marca de Víctor Font

La plataforma transversal 'El Barça que Volem' anunció este lunes, en un acto celebrado en la Fira de Barcelona, que a partir de ahora pasará a llamarse “Nosaltres”, una marca con la que el grupo pretende consolidarse como espacio de oposición a la junta directiva que encabeza Joan Laporta. El movimiento nació con la voluntad de agrupar diferentes sensibilidades del entorno azulgrana —socios, colectivos de opinión, plataformas de base y sectores del tejido empresarial— y ahora da un paso adelante con un nombre que aspira a identificar a todos aquellos que buscan un cambio de rumbo institucional. En la presentación participaron representantes de múltiples ámbitos del barcelonismo, desde exdirectivos hasta profesionales del deporte y figuras históricas del club.

Entre los presentes destacó Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona en 2021, que forma parte activa del proyecto y que, en los últimos meses, ha intensificado sus críticas a la gestión del actual mandatario. La puesta de largo de 'Nosaltres' también contó con una amplia representación de colectivos como Suma Barça, Dignitat Blaugrana, Sí al Futur y Seguiment FCB, además de grupos de animación vinculados al Espai d’Animació. Asimismo, acudieron algunos ex jugadores y técnicos del club, entre ellos Xavi Hernández, cuya presencia fue especialmente llamativa por la relevancia de su figura y por su reciente etapa como entrenador del primer equipo.

Personalidades 'in'

En el acto también estuvieron diversos exdirectivos y profesionales que han formado parte del FC Barcelona en distintas áreas estratégicas —económica, tecnológica, deportiva o de seguridad— así como personalidades del deporte como Jordi Bertomeu (Euroliga), Antonio Maceiras (Lakers) o Manel Arroyo (Dorna).

La plataforma “Nosaltres” ya trabaja con vistas al ciclo electoral que afrontará el club el próximo año, con elecciones previstas entre marzo y junio de 2026, y aspira a consolidarse como una alternativa organizada para los socios que buscan una nueva etapa en el FC Barcelona. El porqué ha pasado a llamarse 'Nosaltres' en lugar de 'El Barça que volem' en tan poco tiempo es una incógnita. Una pista: "És l'hora de passar del jo al nosaltres" (es la hora de pasar del yo al nosotros).