'Nosaltres', la nueva marca de Víctor Font

La marca liderada por Víctor Font ha cambiado en pocos días, pero no la voluntad de hacer oposición a Laporta

La plataforma transversal de Font se postula como alternativa al "personalismo" de Laporta

EFE

SPORT.es

SPORT.es

La plataforma transversal 'El Barça que Volem' anunció este lunes, en un acto celebrado en la Fira de Barcelona, que a partir de ahora pasará a llamarse “Nosaltres”, una marca con la que el grupo pretende consolidarse como espacio de oposición a la junta directiva que encabeza Joan Laporta. El movimiento nació con la voluntad de agrupar diferentes sensibilidades del entorno azulgrana —socios, colectivos de opinión, plataformas de base y sectores del tejido empresarial— y ahora da un paso adelante con un nombre que aspira a identificar a todos aquellos que buscan un cambio de rumbo institucional. En la presentación participaron representantes de múltiples ámbitos del barcelonismo, desde exdirectivos hasta profesionales del deporte y figuras históricas del club.

Entre los presentes destacó Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona en 2021, que forma parte activa del proyecto y que, en los últimos meses, ha intensificado sus críticas a la gestión del actual mandatario. La puesta de largo de 'Nosaltres' también contó con una amplia representación de colectivos como Suma Barça, Dignitat Blaugrana, Sí al Futur y Seguiment FCB, además de grupos de animación vinculados al Espai d’Animació. Asimismo, acudieron algunos ex jugadores y técnicos del club, entre ellos Xavi Hernández, cuya presencia fue especialmente llamativa por la relevancia de su figura y por su reciente etapa como entrenador del primer equipo.

Personalidades 'in'

En el acto también estuvieron diversos exdirectivos y profesionales que han formado parte del FC Barcelona en distintas áreas estratégicas —económica, tecnológica, deportiva o de seguridad— así como personalidades del deporte como Jordi Bertomeu (Euroliga), Antonio Maceiras (Lakers) o Manel Arroyo (Dorna).

La plataforma “Nosaltres” ya trabaja con vistas al ciclo electoral que afrontará el club el próximo año, con elecciones previstas entre marzo y junio de 2026, y aspira a consolidarse como una alternativa organizada para los socios que buscan una nueva etapa en el FC Barcelona. El porqué ha pasado a llamarse 'Nosaltres' en lugar de 'El Barça que volem' en tan poco tiempo es una incógnita. Una pista: "És l'hora de passar del jo al nosaltres" (es la hora de pasar del yo al nosotros).

