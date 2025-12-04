Nosaltres denuncia que el Barça se vincule con ZKP

El FC Barcelona anunció a mediados de noviembre un acuerdo con Zero-Knowlegde Proof (ZKP), una empresa relacionada con la inteligencia artificial para ser su próximo patrocinador global de cara a los próximos tres años, hasta 2028. Hace unos días, el club aseguró que no tiene ninguna vinculación, responsabilidad ni participación en la emisión ni en la gestión del token lanzado por la compañía y tampoco hace uso de la tecnología asociada.

Sin embargo, Nosaltres, la plataforma que lidera Víctor Font para presentarse a las elecciones del FC Barcelona, ha denunciado la vinculación entre el club blaugrana y ZKP, a la cual califican de "opaca y de mala reputación". También aseguran que su sede social está situada en Samoa, una isla del Pacífico que la Comisión Europea tiene en su lista negra de paraísos fiscales.

Por otra parte, también señalan que está controlada por otra empresa, Intershore Consult, que en este caso tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas. La plataforma que lidera Font señala que el 'Financial Times' publicó la semana pasada que ZKP tiene vínculos con Andrew Tate, un influencer acusado de 21 cargos en el Reino Unido, entre los cuales hay los de violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución.

"Este acuerdo representa una amenaza directa a los valores que el Barça dice defender: igualdad, integridad y decencia. No podemos aceptar que el club se asocie con entidades de dudosa reputación que comprometen la imagen y los principios del barcelonismo", declaró Joana Barbany, miembro de Nosaltres.

Por ello, dicha plataforma procederá a solicitar información detallada al departamento de Compliance del Barça sobre el proceso de verificación realizado antes de firmar el acuerdo con ZKP, a presentar una reclamación formal a la Comisión Ética del club, exigiendo una investigación completa sobre este patrocinio y a exigir que el club aclare si ZKP tiene alguna conexión directa o indirecta con Andrew Tate; así como pedir transparencia total sobre la naturaleza y condiciones del acuerdo de patrocinio.