Normalidad con Balde y regreso de Rodri en el último entrenamiento del Barça antes de recibir al Rayo Vallecano

Novedad esperada, pero importante, en el último entrenamiento del FC Barcelona antes de recibir al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou en el compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Rodri volvió con el grupo tras dos días de trabajo de gimnasio como parte de la pauta individualizada que está siguiendo desde que llegó al club blaugrana.

El centrocampista madrileño, que debutó con la elástica blaugrana contra el Athletic Club y disputó algo menos de media hora de juego, estará a disposición de Hansi Flick para el duelo de este lunes en el Estadi. Ya explicamos en SPORT que desde el club se transmite total tranquilidad y normalidad con el estado físico del flamante fichaje. Simplemente se le están gestionando cuidadosamente las cargas tras las merecidas vacaciones después del Mundial y la intervención ambulatoria a la que se sometió a finales de julio para corregir unos pequeños problemas de espalda.

Quien no estuvo en el entrenamiento de este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que empezó alrededor de 40 minutos más tarde de lo previsto porque el cuerpo técnico y los futbolistas realizaron una sesión de vídeo antes, fue Gavi. El de Los Palacios y Villafranca sigue de baja por culpa del golpe que sufrió hace exactamente una semana en el Martínez Valero. Se espera que pueda reincorporarse al grupo la semana que viene. No debería tener problema para jugar contra el Valencia en Mestalla en la cuarta cita del calendario (domingo 6 de septiembre a las 16.15 horas).

Objetivo: 9/9

Eder Aller, Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Jesse Bisiwu (aún sin permiso para debutar) fueron los jugadores del Barça Atlètic que se ejercitaron a las órdenes de Flick. Alejandro Balde, con su futuro en el aire, también se entrenó con normalidad y al mismo ritmo que sus compañeros. Tal como explicamos en SPORT, Deco está 'cocinando' un posible trueque por Federico Dimarco con el Inter de Milán. El lateral prioriza seguir en el club de su vida y luchar por recuperar el protagonismo, pero en las últimas horas del mercado de fichajes podría cambiar de opinión.

Sea como sea, el Barça buscará ante el Rayo Vallecano el pleno de victorias en las tres primeras jornadas de Liga para seguir demostrando a sus competidores, especialmente al Real Madrid, que no tiene ninguna intención de abandonar el trono del fútbol español. Los de Flick quieren el tercer título doméstico consecutivo y así se encargarán de demostrarlo sobre el terreno de juego.