La norma 1:1 no peligra por el retraso de la apertura del Camp Nou: el Barça cree que podrá fichar

En el Barça se da prácticamente por hecho que el trofeo Joan Gamper no se podrá disputar en el Spotify Camp Nou este 10 de agosto, ya que los permisos de apertura de la instalación no llegarán a tiempo. Desde el club se insiste en que todo se centrará a regresar ya al estadio este mes de septiembre y que este contratiempo no repercutirá en el regreso a la norma 1:1. El club blaugrana necesita el certificado de final de obra de la constructora Limak sobre los asientos VIP para que el activo sea ya tangible y así pueda computar la operación que se cerró en diciembre por la venta de estos asientos asegurando el ingreso de 100 millones de euros.

Los asientos VIP están ya prácticamente acabados, como muchas zonas del estadio y Limak lo certificará así. Ese era el requisito que demandaba la auditora del club, Crowe, que finalmente no lo incluyó en los balances al no estar construidos en su momento. Ahora sí serán una realidad aunque no estén operativos hasta septiembre, por lo que dará luz verde a la operación y así entrará en el balance que se enviará a LaLiga. Con este ingreso, el club blaugrana asegurará el regreso a la norma 1:1 y podrá operar con normalidad en el mercado.

El Barça espera este documento clave y se ha trabajado duro para tener lista la zona del estadio en la que estarán disponibles estos asientos VIP y Limak podrá cubrir los plazos tras unos meses de trabajo frenéticos. Esta parte del Camp Nou era absolutamente prioritaria por lo que estaba en juego y va a entrar en plazos. Los representantes de LaLiga que han inspeccionado el campo también han podido corroborar que están prácticamente listos.

El club blaugrana espera tener la confirmación final de LaLiga sobre su nueva situación de límite salarial en la primera semana de agosto tal y como se ha estado hablando y negociando en los últimos días. Y con lo ingresado ya en algunas operaciones de salida de jugadores, más el ahorro acumulado, el Barça estaría en condiciones de, al menos, inscribir a Joan García y las renovaciones que quedan pendientes, como la de Lamine Yamal. A partir de ahí, el Barça deberá generar ingresos para incorporar más futbolistas con la venta de jugadores o a través de acuerdos comerciales y de patrocinio como el que se firmará con la República Democrática del Congo para promocionar al país.

La dirección deportiva blaugrana tiene el convencimiento de que habrá margen salarial para realizar alguna incorporación importante como sería el caso del ansiado extremo. Es por ello que el Barça sigue en la pelea por Luis Díaz al que en agosto sí podrían inscribir.