Lista de nominados FIFA The Best 2025: mejor jugador, mejor jugadora, porteros y entrenadores

El FC Barcelona vuelve a tener una presencia destacada en las nominaciones a los premios The Best de la FIFA que se celebran hoy en Doha. Hasta ocho futbolistas azulgranas figuran entre los candidatos y candidatas a los galardones que reconocen al mejor y la mejor futbolista del último año.

En categoría masculina, Lamine Yamal, Pedri y Raphinha han sido incluidos en la lista de nominados al premio a mejor jugador del mundo. El joven extremo, de solo 18 años, aspira a su primer gran reconocimiento individual tras consolidarse como una de las grandes irrupciones del fútbol europeo. Pedri y Raphinha, por su parte, ven recompensado su peso en el equipo y su rendimiento continuado. La lista masculina la completan Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha (PSG), Kane (Bayern), Mbappé (Real Madrid), Palmer (Chelsea) y Salah (Liverpool).

Si la representación masculina es notable, la presencia culé en el premio a mejor jugadora es aún mayor. Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina y Ewa Pajor figuran entre las nominadas. La relación de candidatas incluye también nombres de peso como Mariona Caldentey, Alessia Russo, Chloe Kelly, Leah Williamson (Arsenal), Lucy Bronze, Lauren James, Sandy Baltimore, Nathalie Björn (Chelsea), Temwa Chawinga (Kansas City), Diani, Heaps, y Dumornay (OL).

Cata Coll y Szczesny, nominados a mejores porteros

Cata Coll y Szczesny, además, aspiran al The Best FIFA Goalkeeper, un premio al que también optan Alisson (Liverpool), Courtois (Madrid), Donnarumma (City-PSG), Dibu Martínez (Aston Villa), Neuer (Bayern), Raya (Arsenal) y Sommer (Inter), en categoría masculina, y Berger (Gotham), Endler (OL), Hampton (Chelsea), Moorhouse (Orlando Pride), Nnadozie (Brighton- Paris FC)y Tullis-Joyce (United)), en categoría femenina.

Hansi Flick, nominado a mejor entrenador

La representación culé se completa en los banquillos. Hansi Flick, técnico del Barça, opta al premio The Best a mejor entrenador, compartiendo nominación con Luis Enrique, Mikel Arteta, Arne Slot, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Javier Aguirre.

En categoría femenina no está Pere Romeu, pero sí Jonatan Giráldez (OL-Washington Spirit), Bompastor (Chelsea), Hines (Orlando Pride), Slegers (Arsenal) y Wiegman (selección inglesa).

Más nominados por posiciones

Además, en las nominaciones por posición también aparece una amplia representación del Barça:

Caroline Graham Hansen , candidata a mejor atacante

, candidata a mejor atacante Mapi León, Irene Paredes y Ona Batlle , nominadas en la categoría de mejores defensas

, nominadas en la categoría de mejores defensas Cata Coll, en la lista de mejores porteras

En las categorías por demarcación del fútbol masculino, también aparecen otros nombres azulgranas destacados:

Robert Lewandowski , nominado a mejor delantero

, nominado a mejor delantero Frenkie de Jong , candidato a mejor centrocampista

, candidato a mejor centrocampista Pau Cubarsí , entre los aspirantes a mejor defensa

, entre los aspirantes a mejor defensa Wojciech Szczesny, en la lista de mejores porteros

Las votaciones, abiertas al público, empiezan hoy y finalizan el 28 de noviembre. Hasta entonces, el Barça vuelve a situarse en primera línea del reconocimiento mundial