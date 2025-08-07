Nominados al Balón de Oro 2025, en directo: todos los candidatos, reacciones y última hora

¿Cómo funcionan las votaciones?

Las redacciones de France Football y de L'Équipe han seleccionado la lista de candidatos, que se comunicará a lo largo del día de hoy: 30 para cada uno de los dos Balones de Oro y menos de diez para los otros galardones individuales.

A partir de ahí se abre el periodo de votación por parte de los diferentes jurados, un periodista de cada uno de los 100 países mejor situados en la clasificación de la FIFA para el masculino y 50 en el caso del femenino.

Cada uno de los miembros del jurado elegirá a diez de los candidatos, a los que se les otorgará, en función de la posición, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. En este sentido, el Balón de Oro contempla tres criterios: el rendimiento individual, los éxitos colectivos y el 'fair play'.