En Directo
BALÓN DE ORO
Nominados al Balón de Oro 2025, en directo: todos los candidatos, reacciones y última hora
Sigue en tiempo real la presentación de las candidaturas del Balón de Oro 2025 con la lista completa de nominados, análisis de favoritos, sorpresas y todas las reacciones en directo
¿Cómo funcionan las votaciones?
Las redacciones de France Football y de L'Équipe han seleccionado la lista de candidatos, que se comunicará a lo largo del día de hoy: 30 para cada uno de los dos Balones de Oro y menos de diez para los otros galardones individuales.
A partir de ahí se abre el periodo de votación por parte de los diferentes jurados, un periodista de cada uno de los 100 países mejor situados en la clasificación de la FIFA para el masculino y 50 en el caso del femenino.
Cada uno de los miembros del jurado elegirá a diez de los candidatos, a los que se les otorgará, en función de la posición, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. En este sentido, el Balón de Oro contempla tres criterios: el rendimiento individual, los éxitos colectivos y el 'fair play'.
Los ganadores de 2024
La gala del año pasado estuvo marcada por el triunfo de Rodri y Aitana como Balones de Oro. Además, fueron premiados el español Lamine Yamal con el trofeo Kopa; el meta argentino Emiliano Martínez con el Yashin; el inglés Harry Kane y el francés Kylian Mbappé como máximos goleadores; y la española Jennifer Hermoso como premio Sócrates.
Por su parte, el trofeo Cruyff recayó en el italiano Carlo Ancelotti y en la inglesa Emma Hayes; el Real Madrid fue elegido mejor club masculino y el Barcelona el mejor femenino.
Los favoritos
Entre los nombres que más suenan para llevarse el Balón de Oro está el de Lamine Yamal y el de Ousmane Dembélé. No obstante, entre los candidatos también están Vitinha y Raphinha.
En categoría femenina, las grandes favoritas son Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, jugadoras del Barça, así como Mariona Caldentey y Alessia Russo.
Las categorías
Durante el día de hoy, se conocerán los nominados al Balón de Oro, al premio Kopa al mejor joven, al Yashin al mejor portero y el de los máximos goleadores, que lleva el nombre de Gerd Müller. Además, completarán el plantel los premios Johan Cruyff a los mejores entrenadores y a los dos mejores clubes, así como el trofeo Sócrates, que distingue la labor social llevada a cabo por un o una futbolista.
Por primera vez, todos los galardones por méritos deportivos tendrán doble categoría: masculina y femenina.
Nominados al Balón de Oro
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de los nominados al Balón de Oro 2025. A partir de las 12:30 horas, France Football irá compartiendo progresivamente el nombre de los jugadores y las jugadoras que optarán a los galardones que se definirán el próximo lunes 22 de septiembre.
- Drama de pretemporada para el Athletic Club
- Mercado de fichajes, hoy 6 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen
- La AFE toma partido por Ter Stegen
- Los jóvenes del Barça 'alucinan' con Rashford
- Dos onces de lujo para Hansi Flick
- La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró