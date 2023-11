Los nombres propios de la rueda de prensa de Xavi Hernández

El entrenador del Barça ha valorado el retorno de Pedri, el estado de De Jong y la justicia de los dos balones de oro Xavi Hernández considera que Pedri "es capital para el equipo" y su vuelta es "una gran noticia"

Xavi Hernández protegía el balón como pocos, era un maestro en conservar el esférico para poder atacar mejor y dominar los partidos a través de la pelota. En cada rueda de prensa su dominio del lenguaje y del discurso crece y sabe como intentar manejar el entorno para lanzar su discurso con eficacia. Estos han sido algunos de los nombres sobre los que ha respondido el egarense.

Con el alta médica, Pedri vuelve a una lista más de dos meses después de su lesión.

A Xavi no le ha gustado demasiado que le pregunten y repregunten sobre temas médicos: "El 30% de las preguntas es por temas de lesiones y siempre os digo lo mismo, las sensaciones marcan el retorno de los jugadores".

Pedri, una gran noticia

En el caso de Pedri, al ser un retorno positivo para el equipo sí que ha respondido con alegría: "es una muy buena noticia para nosotros, Pedri ha tenido muy buenas sensaciones en los entrenamientos, se siente muy bien físicamente y también en el aspecto mental, es una gran noticia que vuelva".

Pedri bromea con Ferran en el entranamiento previo a la Real Sociedad-Barcelona | Valentí Enrich

Y Xavi ha añadido algo que no es nuevo pero que es significativo: "Para nosotros Pedri es un jugador capital". Cuando le han cuestionado sobre si la continuidad es el gran reto de Pedri, Xavi no ha querido ponerle más presión: "Es el objetivo de todos los jugadores, no solo de Pedri".

De Jong siente dolor

Xavi ha explicado que Frenkie De Jong "se ha probado, ha hecho partes de los entrenamientos con el grupo pero no puede, siente mucho dolor, su actitud es buenísima pero no acompañan las sensaciones". El míster blaugrana destaca que solo Frenkie y Sergi Roberto están actualmente de baja y ha insistido que su retorno dependerá "de las sensaciones".

De Jong, jugador del Barça | VALENTI ENRICH

Doble Balón de oro

Cuando a Xavi le preguntan sobre una supuesta polémica por el balón de oro concedido a Messi no puede evitar esbozar una sonrisa irónica: "En España hay polémica por todo, yo no veo ninguna polémica. Messi fue el mejor jugador del Mundial, es el mejor jugador de la historia. No hay ninguna polémica, es un premio merecido. Cuando en el 2010 estábamos Andrés y yo como aspirantes al premio pasó que los votos para los jugadores españoles estuvieron muy repartidos pero también me pareció justo porque Leo es el mejor. Estos días he hablado con él y está muy feliz".

Messi y Aitana | FCB

Sobre Aitana Xavi tampoco ha escatimado elogios: "Es una jugadora espectacular, es una maravilla como se mueve, como toca y controla el balón, como se perfila. No hay duda. Ha sido la mejor y merece el Balón de oro".