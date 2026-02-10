Los nombres propios de Deco: "Araujo tuvo el coraje de decir, 'no estoy bien, necesito ayuda"

Deco ha atendido en exclusiva a SPORT para analizar la actualidad de la plantilla del Barça. El director deportivo, encantado con un equipo líder en LaLiga y que avanza con paso firme en todas las competiciones, repasa los nombres propios del vestuario y transmite plena satisfacción con el grupo.

Ronald Araujo

"Quizá antiguamente no se hablaba de estas cosas. Yo creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, cada uno a su manera. En el caso de Ronald, para mí es fundamental destacar que cuando una persona tiene un problema, el hecho de reconocerlo y pedir ayuda es ya haber recorrido el 50% del camino. La mayoría de la gente no tiene esa capacidad".

"Hemos visto casos de deportistas muy conocidos que no han sido capaces de superar situaciones de depresión u otros problemas y han terminado dejando el deporte. Por eso, para mí es para quitarse el sombrero: tuvo el coraje de decir “no estoy bien, necesito ayuda y voy a solucionarlo”. Sinceramente, me sorprendió muy positivamente en ese sentido".

"Es como un jugador que está lesionado: se recupera, vuelve a entrenar y vuelve a estar disponible. Estoy muy contento por él, por haber superado un momento difícil y complicado, algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado. Es un jugador que necesitamos, pero más allá del fútbol y de cualquier otra cosa, lo más importante es que él esté bien".

Eric Garcia

"Lo de Eric es algo que hemos visto muchas veces en el fútbol: jugadores que le dan la vuelta a la opinión pública. Lo que pasa es que en el Barça eso no suele ser tan habitual. Para mí, eso es mérito de muy pocos jugadores y demuestra una capacidad mental distinta. Creo que él todavía ha ido creciendo y va a seguir creciendo, porque tiene 25 años y está en una edad en la que aún tiene margen de mejora. Ha luchado mucho para estar aquí y está donde está únicamente por mérito propio. Ahora le toca aprovechar este momento".

Gerard Martín

"Es un jugador cuya progresión desde que empezó a jugar hasta ahora ha sido espectacular. Gerard llegó al Barça Atlètic hace dos años y no es nada fácil llegar al Barça, porque la exigencia siempre es muy alta. La verdad es que ha hecho una gran temporada en el Barça Atlètic, nos ha ayudado mucho y eso le dio la oportunidad de subir al primer equipo. La temporada pasada jugó como lateral y este año se le ha utilizado como central, y ahí está: luchando, ayudando y mostrando siempre ese espíritu de dar el máximo. Gerard se está consolidando como un jugador de equipo, un futbolista disponible para todo, y necesitamos perfiles así. Estamos encantados con él".

João Cancelo

"Para tener un jugador más solo a nivel numérico, sinceramente, no veíamos necesario incorporar a alguien. Con Joao creíamos que con Joan mejorábamos realmente el nivel de la plantilla. Además, en caso de necesidad, tenemos soluciones internas: Jules puede jugar de central, Gerard puede jugar de central… vimos que el problema no estaba ahí. Por eso, traer por traer no era una opción".

"Creemos que Joao nos mejora mucho la plantilla y nos da más soluciones. Es una decisión de sentido común, consensuada con el míster. No tenía sentido fichar a alguien solo para sumar un número más en la plantilla. Más allá de la calidad, buscábamos también polivalencia, un jugador comodín. Por eso tomamos esta decisión".

Wojciech Szczęsny

"Ningún jugador acepta no jugar; todos quieren jugar. No hay nadie que diga que no. En su caso, más que aceptar, creo que es una cuestión de experiencia. Ser portero es especial. A veces no eres el titular y eso te obliga a desarrollar algo más, algo humano. Es una persona que aporta muchísimo en todos los sentidos: es divertido, alegre, siempre positivo y siempre saca una sonrisa. Y eso es clave para que haya una buena dinámica y una buena convivencia en el vestuario".

"Tiene un año más de contrato. Nosotros estamos contentos con él. Creo que todo lo que tenga que ver con el futuro de la plantilla se hablará más adelante; ahora no es el momento".