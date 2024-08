Todos los nombres que han sonado para el Barça durante este verano

En cuestión de unas pocas horas la ventana de fichajes del verano se cerrará. El 30 de agosto es la fecha límite que puso la competición para finalizar un mercado que ha sido de todo menos tranquilo. En el caso del Barça, ha sido muy movido. Desde la llegada de Hansi Flick al conjunto azulgrana, a principios de junio, la dirección deportiva, con Deco como gran protagonista, han trabajado para confeccionar la plantilla de cara a la temporada 2024/2025. El Barça, precisamente, se ha movido día y noche para cerrar incorporaciones, pero solo ha logrado dos fichajes: el de Dani Olmo y el de Pau Víctor.

El Fairplay, el gran protagonista del mercado

"Estoy contento con lo que tengo". Son palabras de Hansi Flick en rueda de prensa. Es la mejor descripción del mercado de fichajes del Barça durante el verano. Los problemas a la hora de inscribir jugadores y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los patrocinios para lograr la regla 1x1, hicieron que el Barça no lograse fichar a ningún jugador del mercado. Y bien es cierto que Laporta afirmó en julio que "podían fichar a quien querían", pero con el tiempo las posibilidades de mejorar la plantilla se han esfumado.

El Barça, por su parte, ha logrado dar salida a nueve jugadores: Mika Faye (Rennes), Clément Lenglet (cedido al Atlético), Sergi Roberto (Como), İlkay Gündoğan (City), Julián Araujo (Bournemouth), Oriol Romeu (cedido al Girona), Chadi Riad (Crystal Palace), Dest (PSV) y Vitor Roque (cedido al Betis).

Sin embargo, no ha sido suficiente para salir al mercado a fichar jugadores. Solamente Dani Olmo (55 M, Leipzig) y Pau Víctor (2.5 M, Girona), llegaron para reforzar la plantilla.

Todos los nombres

1. Nico Williams, el culebrón del verano

Sin duda, el nombre de Nico Williams fue el gran protagonista del verano. Las 'famosas vacaciones' con Lamine Yamal parecían evidencias sobre su futuro. El Barça lo intentó fichar desde antes de la Eurocopa, pero el jugador fue poco a poco regresando a la dinámica del Athletic Club, hasta esfumarse su fichaje. Las negociaciones no prosperaron, a pesar de haber un principio de acuerdo, por los problemas a la hora de inscribir jugadores.

Sin embargo, Joan Laporta, no pudo garantizarle esto debido a las restricciones financieras y de inscripción que afectan al club. Ante la incertidumbre, Nico decidió romper las conversaciones con el Barça y seguir en Bilbao, donde participó en una serie de vídeos que daban por hecho su continuidad en el Athletic.

Lamine Yamal y Nico Williams tuvieron un feeling impresionante durante la Eurocopa / AP

2. Federico Chiesa

En los últimos días de mercado, el Barça estuvo muy cerca de cerrar la operación que habría acabado con Federico Chiesa vistiendo la camiseta azulgrana. Fue la alternativa al fichaje de Nico Williams. Las negociaciones llegaron a un punto avanzado, e incluso se acordó un contrato por tres años con el futbolista. No obstante, el traspaso se complicó debido a la situación económica del club catalán.

OFICIAL: Chiesa, nuevo jugador del Liverpool / Liverpool

3. Luis Díaz

Seguimos con los extremos. El brasileño Luis Díaz, jugador del Liverpool, fue uno de los primeros nombres en sonar para el Barça a la hora de ocupar el extremo zurdo de la banda azulgrana. El club azulgrana se planteó su fichaje de como una opción real. El Liverpool mantuvo diálogos con el extremo para extender aún más su contrato, que ahora mismo expira en 2027. Sin llegar a nada concreto, el Liverpool puso un precio sobre la mesa inviable para el Barça: 70 millones de euros, que sobrepasaba el presupuesto del Barça para ese fichaje del extremo zurdo que andaban buscando.

Luis Díaz es una opción para el Barça / EFE

4. Rafael Leao

El nombre de Rafael Leao empezó a sonar a la par de Federico Chiesa. Sin embargo, según informamos desde SPORT, el Barça rechazó rápidamente su fichaje desde la dirección deportiva, ya que el precio de salida de Leao rondaban los 100 millones, una cantidad irreal para ese momento. Con los problemas de inscripción, y el gran salario del jugador del Milan, el Barça prefirió otra alternativa: la de Chiesa. Leao quería jugar en el Barça y probar algo nuevo fuera de Italia, pero el contexto no acompañó a ambos interesados.

Rafael Leao, goleador del Milan / EFE

5. Kingsley Coman

Coman fue el último extremo que sonó para el Barça. El futbolista del Bayern fue ofrecido a un Barça que buscaba firmar a un extremo por banda izquierda para el nuevo proyecto. Era un jugador que Hansi Flick conocía y apreciaba especialmente. La idea del Barça era apurar las opciones para fichar a Nico Williams, pero estaban estudiando otras posibilidades por si finalmente se caía la llegada del jugador del Athletic. El interés no fue a ningún puerto.

Kingsley Coman, con el Bayern de Múnich / EFE

6. Jonathan Tah

La opción de Tah, jugador del Leverkusen y recién campeón de la Bundesliga, empezó a sonar hace escasos unos días tras la baja de Christensen y la posible salida de Eric García. El futbolista alemán quedaba libre y era del agrado de Flick. Sin embargo, el Barça lo intentará la temporada siguiente debido a que terminaba contrato. La imposibilidad de inscribirlo, terminó con Tah decidiendo su continuidad en Leverkusen.

Tah, jugador del Bayer Leverkusen, podría salir este verano / AP

7. Stefan Bajcetic

Stefan Bajcetic (19 años) no llegará cedido al Barça esta temporada. El mediocampista del Liverpool ha mantenido su decisión de salir cedido al Salzburg, a pesar de la irrupción hoy del Barça, tras comprobar los problemas de fairplay financiero del club azulgrana.

El periodista de 'The Athletic', David Ornstein, ha adelantado la decisión del futbolista, que tenía pensado, coger un avión mañana a Austria y finalmente no ha cancelado el vuelo. Fabrizio Romano, por su parte, ha confirmado la noticia y ha añadido que los motivos de la decisión del futbolista están vinculados al fairplay financiero del Barça.

Stefan Bajcetic ha sido titular en los tres últimos partidos ligueros del conjunto 'Red' / Sport

8. Nico González

La lesión de larga duración de Marc Bernal activó rápidamente en las oficinas de Can Barça la 'operación pivote'. Nico González, actual jugador del Porto y ex del Barça, sonó a principios de semana. Sin embargo, el Porto no aceptó una cesión. Tras un buen primer curso en Portugal, parece haber dado un paso adelante definitivo para instaurarse como uno de los líderes del conjunto portugués.

El exjugador del Barça es un fijo en el centro del campo del equipo que dirige Vitor Bruno y está aportando en todos los aspectos del juego, incluyendo los goles.

Nico González inicia su segunda temporada en el Porto con unas cifras fantásticas que invitan al optimismo / SPORT

9. Adrien Rabiot

El Barça quería incorporar a un pivote puro que pudiese ofrecer equilibrio defensivo y sumar criterio a la salida del juego, todo lo que estaba ofreciendo el canterano Marc Bernal. Rabiot encajaba a la perfección en ese perfil de futbolista. Tras cerrar su etapa en la Juve, Adrien Rabiot está en el mercado con la carta de libertad. Pero el FC Barcelona no logró ajustarse a la norma de 1:1 del fair play financiero.

Rabiot, durante un partido con Francia / AP

10. Jeremie Frimpong

En el caso del lateral del Leverkusen, sonó a finales de junio para ocupar el lateral derecho del Barça. Fue una petición de Flick, por su electricidad, por su juego totalmente ofensivo y porque ha destacado como pocos en el increíble Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Sin embargo, dada la situación económica del club, se complicó. Flick, que quiso traer a Frimpong a su Bayern Múnich, lleva siguiendo al jugador de 23 años desde que está en el Celtic de Glasgow.

Tal como informó Fabrizio Romano y contrastó SPORT, su precio era de 40 millones de euros, la cláusula de rescisión. Del mismo modo, en 'La Posesión', programa de la casa, avanzamos las dificultades que se encontró el club por parte del Bayer Leverkusen.

Jeremie Frimpong, celebrando un gol con el Bayer Leverkusen / EFE

11. Martín Zubimendi

A los 25 años, el campeón de la Eurocopa 2024 con España está considerado uno de los mejores pivotes de Europa. Titular indiscutible para Imanol Alguacil e internacional con Luis De la Fuente, Zubimendi no solo ha estado en la agenda del Liverpool. Antes lo estuvo en la del Barça y la del Arsenal, que lo sondearon, pero no consiguieron captar su interés. Por lo menos, tanto como desearían.

Xavi intentó su fichaje en invierno, pero se topó con una cláusula demasiado alta: 60 millones de euros, que imposibilitaron el fichaje incluso tras su marcha, y la llegada de Flick.

Martín Zubimendi, jugador de la Real Sociedad / EFE

12. Ngolo Kanté

Tras el Gamper, en el Barça hubo preocupación por la abultada derrota ante el Mónaco. El director deportivo, Deco, siempre había sido partidario de aportar músculo a la plantilla aunque la idea de firmar a un pivote quedó descartada para apostarlo todo al extremo zurdo

El club blaugrana mantuvo la postura y se interesaron en N'Golo Kanté, futbolista que deseaba salir de Arabia Saudí y por quien había varios equipos que se habían interesado. Kanté es un jugador que gusta mucho a Deco. Y ya se sondeó su fichaje el pasado curso, pero no se llegó a profundizar por la falta de límite salarial.

N'Golo Kanté, en acción. / Hassan Ammar / AP

13. Joshua Kimmich

El fichaje de Kimmich, junto al de Nico Williams, era el más complicado. El entrenador conocía perfectamente a Kimmich, pues lo había dirigido tanto en el Bayern como en la selección, siendo indiscutible en la posición de mediocentro, que abandonó durante la Eurocopa para estar actuando de lateral derecho con Julian Nagelsmann.

En Alemania, todo el mundo daba ya como segura la marcha de Kimmich del Bayern durante el verano. El jugador acaba contrato el 30 de junio del 2025, por lo que el club de Múnich prefirió que se marchase para poder ingresar algo de dinero. De hecho, ficharon a Joao Palhinha, un sustituto en esa posición.

Joshua Kimmich y Hansi Flick / AP

14. Franco Mastantuono

El joven futbolista argentino, de River Plate, fue objetivo del Barça durante el año. En este contexto, el Barça, como también hacen los otros grandes de Europa, estaba recopilando informaciones de esta joya, que ha sorprendido por la fuerza de su eclosión, que pocos podían prever hace solo algunos meses.

Es un centrocampista fino, con una zurda de muchos quilates, con visión de juego, gol y una cabeza muy bien amueblada que le permite lidiar con la presión asfixiante que se vive en el día a día de los grandes argentinos. El Barça estuvo atento a su situación, como el Real Madrid y el Manchester City.

El Madrid toma ventaja por Mastantuono / Archivo

15. Amadou Onana

Amadou Onana fue el mediocentro elegido por el Barça durante varios meses para reforzar al equipo. Otro jugador para el pivote que se barajó como opción real. El director deportivo, Deco, estaba convencido de que era el perfil que el equipo necesitaba y se habló con su entorno para posicionarse. El club blaugrana estaba dispuesto a pagar hasta 40 millones de euros por él, pero el Everton no se dejó convencer y finalmente se retiraron de la puja.

La operación Onana estaba ya muy avanzada desde que acabó su participación en la Eurocopa con Bélgica, pero quiso quedarse en la Premier y fichó por el Aston Villa.

Amadou Onana, nuevo fichaje del Aston Villa / EFE

16. Mikel Merino

Mikel Merino se convirtió en uno de los tres grandes objetivos del proyecto blaugrana junto a Nico Williams y Kimmich. El Barça sondeó su incorporación antes de la Eurocopa y se posicionó con el entorno de un jugador que acababa contrato en el 2025 y que ha terminado marchándose al Arsenal. El club blaugrana propuso una operación que rondaban los 20 millones de euros y el OK deportivo de Merino era total. Pero la famosa regla 1-1 complicó el fichaje.