Nolito: "Si fuera el padre de Lamine Yamal, le daría con la gorra en la oreja"

No hay persona en el planeta tierra que no se haya rendido a Lamine Yamal. Su rendimiento en la élite siendo menor de edad es totalmente inaudito y, de hecho, es uno de los dos claros candidatos a ganar el Balón de Oro, junto a Ousmane Dembélé. Futbolísticamente, cuesta pronosticar cuál puede ser su techo y Nolito, exfutbolista del Barça, ensalzó las calidades del delantero catalán.

"Lo que está haciendo con su edad, en el Barcelona, con el entorno que hay y con lo que conlleva... Reúne casi todas las condiciones para ser el mejor del mundo y ahora mismo está entre los mejores. Jugar antes 60.000 personas, echarte el equipo a la espalda, en la Liga, en la Champions...", explicó en una entrevista concedida a 'La tasca de Capi' de 'El Chringuito'.

Sin embargo, también criticó -con el humor que le caracteriza- los 'outfits' que viste cuando lleva gorra y gafas de sol. "Si fuera el padre, le daría con la gorra en la oreja. Personalmente, no me gusta. Hay sitios y momentos, estás representando a un club tan importante como es el Barça", explicó.

En la citada entrevista, Nolito también recordó cómo fue su etapa en el Barça, donde superó el centenar de partido en el filial y hasta cinco encuentros con el primer equipo. "A los dos meses de llegar al Barça, Guardiola me convocó para un partido de Copa contra el Benidorm. No jugué ni un minuto, pero estaba más feliz en el banquillo... No me lo esperaba. Debuté en Liga contra el Mallorca, íbamos 1-1 y estaba cagado, se me salía la mierda por las botas. Fue una maravilla, en casa siempre hemos sido del Barça de toda la vida", explicó.

En un ejercicio de fútbol ficción, también explicó los cambios que realizaría en el Real Madrid: "Si fuera el presidente, vendería a Vinicius, pondría a Mbappé en la izquierda y ficharía a un delantero". Lo mismo hizo en el caso del club blaugrana, el equipo de su vida: "Si fuera el del Barça, firmaría a otro delantero y a un mediapunta del Madrid que me gusta mucho".