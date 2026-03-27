Nolito, exfutbolista del Barça, sobre su relación con Luis Enrique: "Eso es mentira"

Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, es un exjugador español que empezó a jugar al fútbol desde joven y pasó por distintos equipos y categorías hasta conseguir abrirse paso en la élite del fútbol profesional.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de equipos como el FC Barcelona, el Écija, el Benfica, el Celta, el Manchester City y el Sevilla FC. También llegó a ser internacional con la selección española, destacando especialmente en su etapa en Vigo.

El exfutbolista y Luis Enrique coincidieron en el FC Barcelona B cuando el técnico asturiano dirigía al filial. En una entrevista en 'El Cafelito de Josep Pedrerol', Nolito recordó cómo se produjo su salida del Benfica rumbo al Celta gracias a Luis Enrique: "No sé si me quedaban tres años de contrato con el Benfica, y un día en verano me llamó Luis Enrique para cerrar el fichaje".

Nolito y Luis Enrique / ARCHIVO

En un momento de la charla, Pedrerol le sacó una de las historias más comentadas sobre el entrenador: que supuestamente le escondía la comida para controlar su peso. Sin embargo, Nolito lo negó de forma tajante: "No, eso es mentira. Aunque sí me enseñó a comer mejor”.

El exdelantero recordó también una etapa en la que llegó con algunos kilos de más tras las vacaciones, algo que cambió su rutina por completo: "Llegué a Barcelona de vacaciones y probablemente con 5 o 6 kilos de más". A partir de ahí, Luis Enrique fue directo con él al empezar la pretemporada: "Llega el míster antes de la pretemporada y me dice 'Siéntate ahí. Tú no has hecho nada en verano ¿no? Te has comido todo en la luna de miel ¿no?'".

Desde ese momento, el entrenador le impuso un plan de trabajo mucho más exigente para recuperar su forma física: "Pues tú triple sesión. El equipo entrena por la mañana y por la tarde y tú entrenas a las 7 de la mañana solo, a las 10 y a las 17 con el equipo".

También relató cómo cambió su forma de entrenar y de alimentarse durante ese periodo: "La primera sesión era en ayunas, que yo no sabía ni lo que era, no me dejaba ni un cafelito".

Según explica el exdelantero, ese proceso le hizo mejorar físicamente y entender el nivel de exigencia del fútbol profesional. Luis Enrique le insistía con una comparación que le marcó: "Tú eres un Ferrari y tienes que comer bien. A los Ferrari se les echa gasolina y no puedes comer tonterías. Estás a un paso, estás en el Barcelona B y está aquí la élite".

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Nolito destacó que aquella etapa fue clave en su carrera y en su crecimiento como futbolista: "Ha sido el mejor entrenador que he tenido. Estuve cuatro años con él y fueron cuatro temporadas clave en mi carrera. Me ha dado mucho cariño. Es un tío muy divertido y muy gracioso de vez en cuando".