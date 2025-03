Nolito: "Casadó me gusta mucho, es una maravilla verlo jugar"

Nolito no ha cambiado. Sigue cercano, simpático y humilde. Retirado ya del fútbol, ahora, de vez en cuando, defiende la camiseta de las leyendas de la selección o de los Barça Legends. Está tranquilo, viendo fútbol y pasando tiempo con sus tres hijas. Culé desde la cuna, ha visitado ADN Masía para hablar sobre el próximo rival de Champions y sobre el filial, en horas bajas, misma situación que vivió el Barça B de un debutante Luis Enrique Martínez en el banquillo y que terminó remontando.

Nolito ha hablado sobre su etapa en el Barça B / Sport

¿Como estás?

Bien, bien, más viejo, pero bien. Gracias a Dios todo bien. Claro que sí.

¿Echas de menos la época de futbolista o ya es una etapa superada?

No, hombre, claro que sí que la hecho de menos, pero también, sinceramente, hay que saber cuándo hay que dar un paso al lado.

¿Te gusta ver fútbol?

Sí, claro que sí. Veo fútbol casi todos los días. Bueno, sí, todos los días.

Tenemos ahora a un montón de canteranos en el primer equipo ¿Hay alguno que te guste?

Casado me gusta mucho. Aparte de Lamine. Es una maravilla verlo jugar. A pesar de la edad que tiene, lo está haciendo bastante bien. Porque no es fácil jugar en esta época en el Barcelona con la plantilla que tiene.

Tú llegaste al Barça Athletic en 2008, hasta 2011. No han empezado muy bien la temporada. En el primer año de Luis Enrique en el banquillo, tampoco os fue del todo bien, ¿no?

Me acuerdo perfectamente que no empezamos bien. Había una mezcla de jugadores jóvenes, algunos un poco más veteranos, en una nueva categoría... En segunda B. El grupo de Barcelona era muy complicado, en mi opinión. El primer año no fue bueno. El segundo año volábamos y el tercer año, que fue cuando estuvimos en segunda, volábamos más todavía, sinceramente.

Tú llegaste más maduro. ¿Cómo fue llegar a un equipo con jugadores canteranos, más jóvenes probablemente?

Yo llegaba desde el Écija. Si no recuerdo mal, tenía 20 años. Entonces había jóvenes de 16 años. No era fácil, porque había jugadores con mucho talento, pero en segunda B había que ponerse como "el mono del trabajo". Había equipos muy buenos, jugadores muy veteranos y muy perros, con el perdón de la palabra.

Nolito puede volar muy pronto / Sport

Recuerdo a Thiago Alcántara, Jonathan Soriano, Muniesa, Bartra, Montoya, Sergi Roberto, Rafinha, Deulofeu, Jonathan Dos Santos, Víctor Vázquez... Y un entrenador, Luis Enrique, que empezaba. Veías que iba a ser uno de los grandes.

Siempre lo he dicho, para mí es mi padre futbolístico. Fue una persona que a mí me ayudó. Era un tío que iba de cara. Te decía tus cosas buenas y tus cosas malas. Muchas veces tienen imagen suya, por ejemplo, la de las ruedas de prensa... Pero para mí Luis Enrique es una magnífica persona en todos los sentidos. Y ya como entrenador, sinceramente a día de hoy, creo que está entre los cuatro o los cinco mejores entrenadores del mundo, en mi humilde opinión. Siempre les agradeceré tanto a él como a Guardiola porque en esos tres años aprendí muchísimo. Creo que mejoré muchísimo. Y eso me ha hecho jugar en primera división y disfrutar mucho de mi trabajo, sinceramente.

¿Cómo fue, Nolito, ese momento en que estás en el Barça Athletic y recibes la oferta del Benfica? No sé si fue una decisión difícil dejar Barcelona.

Yo soy del Barcelona, siempre he sido del Barcelona desde pequeño. Pero el contrato de Benfica, sinceramente, a mí me solucionaba la vida. Me hubiera gustado quedarme en el Barcelona, jugar de titular y cobrar el mismo dinero que en el Benfica, pero eso nadie me lo iba a asegurar en aquel momento. Y con los magníficos jugadores que había en el Barcelona...

Messi, Villa, Pedro...

Después en diciembre firmaron a Affelay. Estaba Bojan... Yo pensé: aquí estoy el último mojón, con todo mi respeto. Era lo que pensaba en aquel entonces.

En el Benfica después, ¿qué tal?

Pues una maravilla, sinceramente. Yo estuve muy encantado, me dio la oportunidad de jugar Champions, de jugar en la Liga portuguesa, y bueno, la verdad que aprendí también. Me trataron muy bien,

¿Y cómo ves ahora esta eliminatoria? ¿Ves al Barça favorito o dices, ojo, que Benfica demostró en este partido de la primera fase que le puede poner las cosas difíciles al Barça?

Yo creo que se lo va a poner difícil. Está claro que el Barça está a un nivel impresionante, pero Benfica allí en su estadio aprieta y estamos en Champions. Veremos qué pasa.

Hubo una segunda oportunidad, cuando estabas en el Celta y Luis Enrique era el entrador del Barça que te quería e insistió. Ahí, ¿Cuán cerca estuviste de volver al Barça?

Mucho, mucho, mucho. Pero tenía un problema en familiar... Pero la idea era de volver al Barcelona. Después llegó el tito Pep y me llamó para el City y decidimos ir para Inglaterra. Ahí, a ver la oscuridad -se ríe-.

Es que no está mal el currículum... Manchester City, Benfica, Barça, aparte del Celta, con todos los respetos para el Celta. ¡Pero que son tres de los grandes de Europa!

Soy un privilegiado, fui un privilegiado y estoy muy orgulloso de mí mismo, aunque me lo diga yo mismo. Antes no le daba tanta importancia, pero he tenido la suerte de debutar en el Barcelona de Pep Guardiola en el nivel que estaba en esos momentos, que lo ganaba todo. He jugado en el Benfica, en el mejor club de Portugal, en el Manchester City... No me quejo. En el Celta ha sido el momento más feliz de toda mi carrera. Yo amo al Celta de Vigo. He sido un privilegiado, porque he hecho lo deseaba desde pequeñito, y me han pagado mucho dinero.

Nolito llega al Ibiza procedente del Celta / .

¿Te atreves a hacer una porra para el Benfica a Barça?

Estos partidos me dan miedo. Ya cuando se va acercando la final de la Champions, el final de la temporada, los pequeños errores creo que se pagan caros. No me atrevo a decirte un resultado exacto.