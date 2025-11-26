Las otras noches aciagas de Ronald Araujo

Ronald Araujo vivió una de sus noches más complicadas sobre el césped de Stamford Bridge. El capitán del Barça, siempre comprometido con el equipo, vio cómo un error de cálculo dejaba a su equipo a merced de un Chelsea que se estaba imponiendo a los de Flick en todos los frentes. El hundimiento blaugrana, tras la expulsión del uruguayo, fue definitivo y solo la condescendencia de los Blues en la recta final del encuentro hizo que el marcador se quedara en un 3-0.

No es la primera ocasión en la que Araujo queda señalado en un partido clave para los intereses del Barça. Ronald, un defensa potente, dominador del juego aéreo, rápido en la rectificación y la recuperación, ha progresado en el manejo del balón en la fase de creación pero sigue teniendo problemas para acabar de trazar la línea para achicar los espacios a los delanteros o para calcular el momento y la intensidad de una entrada más que contundente. Volvió a suceder en la acción que supuso para él la segunda tarjeta amarilla en Stamford Bridge -una entrada de 'naranja' sobre Cucurella- en el minuto 44.

Sin Iñigo no hay paraíso

Mientras un cabizbajo Araujo tomaba el camino de la caseta de Stamford Bridge, a la memoria de muchos venían otros encuentros en los que su excesivo ímpetu ya había pasado factura al equipo en un encuentro decisivo. Se ha escrito mucho sobre las dificultades del defensa uruguayo para adaptarse al sistema de Hansi Flick, que apuesta por una zaga muy adelantada y una táctica defensiva basada en la solidaridad, la presión conjunta desde la delantera, pero también en una aplicación ordenada e inteligente de la táctica del fuera de juego.

En días así se pone en valor la aportación de Iñigo Martínez para aplicar este sistema defensivo, de la misma manera que se le echó en falta cuando estuvo de baja por lesión y especialmente ahora que se ha ido. Flick apostó inmediatamente por él cuando lo vio entrenarse en la pretemporada 2024/25 y se quedó en estado de shock cuando a punto de arrancar la campaña 2025/26 se enteró que el central vasco aceptaba la oferta del fútbol árabe.

La eliminación en Milán

La figura de Ronald Araujo, cuestionada en los últimos meses, había ganado relevancia, pues Flick debía reconstruir el eje de la defensa. Escoger al acompañante de Cubarsí no ha resultado sencillo y en función de las lesiones y las obligadas rotaciones han desfilado Eric Garcia, Christensen, incluso Gerard Martín y el propio Araujo. El uruguayo, pese a sus innegables cualidades, no ha conseguido la sintonía fina para convertirse en un indiscutible de la zaga y este nuevo error grueso frente al Chelsea ha traído a la memoria otros 'señalamientos' en las temporadas anteriores.

El antecedente más reciente, sin duda, el de la vuelta de las semifinales de la Champions 2024/25 en campo del Inter de Milán. El conjunto lombardo acabó remontando el resultado con un gol en el minuto 90'+3 de Acerbi y otra diana de Frattesi en el 99 de la prórroga. Un 4-3 que eliminó al conjunto catalán cuando ya se veía en la final en la que el PSG de Luis Enrique destrozó a los interistas por 5-0.

Ronald entró para dar consistencia a la defensa en la recta final del encuentro, pero salió en la fotografía del 3-3 cuando Acerbi se le adelantó en el cabezazo, y en la del 4-3, cuando Thuram le sacó de posición. Pudo redimirse en la última acción del partido, cuando pudo lograr in extremis el empate, pero definitivamente no fue su noche.

Tumbados por el PSG de Luis Enrique

Precisamente frente al PSG y un año antes vivió Araujo otra mala noche. El Barça entrenado en aquel momento por Xavi Hernández vio cómo el casi inesperado 2-3 cosechado en el Parque de los Príncipes se convertía en agua de borrajas al recibir un durísimo 1-4.

Al conjunto azulgrana le dieron las fuerzas incluso para ponerse por delante en el marcador con un tanto de Raphinha en el minuto 12, pero en el minuto 29 llegó el hundimiento. Tarjeta roja directa para Ronald tras una entrada sobre Barcola; una acción abierta a la discusión, pero que convirtió el duelo en una autopista al infierno para el equipo blaugrana.

Dembélé (40'), Vitinha (54') y Mbappé (61' y 89') completaron la remontada de los parisinos. Un global de 4-6 y el conjunto culé apeado en cuartos de la Champions. Las imágenes del documental protagonizado por Luis Enrique, que se emitió meses después y en el que indicaba a sus jugadores en la previa del partido que flotaran a Araujo cuando tuviera el balón, tampoco ayudaron a la imagen del futbolista. "Es un jugador top, pero tiene problemas con la salida del balón". Touché...

También contra el Real Madrid

Es injusto que Araujo quede marcado por jugadas puntuales que emborronan su trabajo global dentro y fuera del vestuario; pero se trata de acciones decisivas en partidos trascendentales para la suerte del Barça. Así, por ejemplo, todo el mundo recuerda sus duelos con Vinicius Jr y cómo en muchos de esos clásicos Ronald fue el antídoto perfecto contra las cabalgadas del brasileño, jugando en el lateral derecho.

Sin embargo, también queda en el recuerdo su pobre actuación en la final de la Supercopa de España de 2024 contra el Real Madrid. Los azulgranas cayeron derrotados 1-4 en un partido que fue un desbarajuste desde el inicio. Vinicius, que firmó un hat trick, había puesto el 2-0 en el marcador con sendas dianas en los minutos 7' y 10'. Jules Koundé no encontró la manera de para al madridista, pero Ronald se equivocó al tirar el fuera de juego en la jugada del segundo tanto merengue.

Robert Lewandowski recortó distancias en el minuto 33', pero Vinicius volvió a marcar en el 39' desde el punto de penalti. Una pena máxima motivada por un claro agarrón de Araujo a 'Vini' dentro del área que supuso la segunda amarilla para el uruguayo. El Barça se quedó con diez jugadores y se abortó cualquier posibilidad de remontada con una hora de juego pro delante. Rodrygo puso la puntilla con el cuarto tanto en el minuto 64'.