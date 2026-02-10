La noche de Tommy Marqués, celebración improvisada y adrenalina, "la cabeza me daba vueltas"

El Barça-Mallorca dejó un nuevo nombre propio salido de La Masia. Tommy Marqués debutó con el primer equipo en los últimos minutos del encuentro, estrenándose en el Camp Nou con el dorsal 43 y dando un paso más en una trayectoria que ya suma 11 años dentro del club. Desde que trabaja en dinámica de primer equipo, su perfil ha provocado comparaciones con Frenkie de Jong, uno de los jugadores en los que el propio canterano se fija. "Podría ser su hermano pequeño", bromeó Flick tras el último encuentro.

Como es habitual en estos casos, el FC Barcelona le realizó una entrevista especial con imágenes del debut. En ella, Marqués expresó la emoción vivida en un momento difícil de asimilar: "Muy contento, orgulloso, se me pasaron muchas cosas por la cabeza como es normal y nada viviendo un sueño que fue espectacular debutar en el Camp Nou y en el club de mi vida. Es el sueño de un niño que empieza aquí a jugar, a pasárselo bien, aprender. Llevo 11 años y al final es un objetivo de cada uno y es espectacular. Muy contento y orgulloso. Te diría que todavía no lo asimilo porque es pensar en lo que he hecho.... y es increíble. O sea, no me entra en la cabeza todavía".

Una celebración especial

El canterano explicó también cómo fue la celebración tras el debut, marcada por la emoción y la exigencia del calendario: "Con la familia hicimos una cena improvisada y rápido. No pude descansar mucho porque la cabeza me daba vueltas y al día siguiente ya tenía un partido con el filial".

Marqués quiso poner en valor la confianza del cuerpo técnico en los jóvenes de la cantera, un factor clave para seguir creciendo dentro del club: "Ver que el míster confía en los jugadores, en la cantera, creo que es una de esas cosas que te hacen trabajar más, querer más. Confía en los jugadores, en la cantera, es una de esas que hacen querer trabajar y querer más."

Ya instalado en la dinámica del primer equipo, el centrocampista explicó en quién se fija en su día a día y cómo vive el aprendizaje junto a futbolistas de primer nivel: "Estando aquí sí que me fijo mucho en Frenkie de Jong, que está en el primer equipo. Y también en Busquets hace unos años,. Estar día a día trabajando con jugadores así cada día es increíble. Ahora m toca seguir trabajando para que lleguen más días así".