Una noche para el recuerdo

Era cuestión de tiempo. El Barça ya es campeón de Liga. Y que mejor que cantar el alirón ante el eterno rival, el Real Madrid, y en un Spotify Camp Nou todavía en obras pero entregado al equipo de un Hansi Flick que ha logrado que el culé haya recuperado el orgullo de serlo. Hace dos veranos, los blancos, campeones de Europa y de Liga, añadían a su galaxia a Kylian Mbappé. Iban a ser imbatibles. Especialmente en España, pues el Barça, tratando de salir de una grave crisis económica, cerraba una temporada en blanco y unas cuantas sin poder competir en Europa.

El presidente, Joan Laporta, junto al director deportivo, Deco, decidieron entonces apostar por el cambio. Prescindieron de un símbolo del barcelonismo como Xavi Hernández y eligieron a Flick. Acierto total. Otro más de Laporta cuando se trata de elegir entrenador. Lo hizo con Frank Rijkaard y con Pep Guardiola. Lo ha vuelto a hacer con Flick. Desde la llegada del alemán, el Barça ha ganado dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Dominio absoluto en las competiciones domésticas. El Real Madrid de Mbappé, el equipo que iba a arrasar, nada. Ni con Ancelotti, ni con Xabi Alonso, ni con Arbeloa.

Así celebró el Barça de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El dominio absoluto del Barça en esta Liga se vio reflejado ayer en el Clásico. Tenían los de Flick suficiente con un empate para cantar el alirón, pero desde el inicio fueron a hacer sangre a un Real Madrid que llegaba al partido en llamas tras una semana en la que uno de sus jugadores había enviado a otro al hospital en una pelea en el vestuario y sin su gran estrella, Mbappé, que se borró del choque por la mañana, como también su presidente, Florentino Pérez.

A diferencia del vestuario del Real Madrid, el del Barça está formado por un grupo unido con un gran número de jugadores formados en La Masia y que sienten los colores del Barça como los más de 60.000 aficionados que llenaron las gradas y que durante muchos minutos, con la tranquilidad que dieron los tempraneros goles de Rashford y Ferran Torres, se dedicaron a divertirse, animar a los suyos y también mofarse del rival con cánticos como “Vinicius, balón de playa”, “donde está Florentino, Florentino donde está”, “que se peguen, que se peguen” y alguno que otro más.

Fiesta de las grandes en un entregado Spotify Camp Nou que también se mostró especialmente cariñoso durante toda la noche con su entrenador, que en una muestra de compromiso con el Barça decidió sentarse en el banquillo y dirigir a los suyos pese haber perdido a su padre la noche antes del Clásico.

Será tiempo este lunes, en la rúa que los jugadores realizarán por las calles de Barcelona, de que todos los barcelonistas, los que estuvieron en el estadio y los muchos miles que siguieron el partido desde sus casas, rindan homenaje a un grupo humano que ha recuperado el orgullo del culé con su juego atractivo y los títulos conseguidos, la mayoría de ellos ante un Real Madrid que está en descomposición y con difícil solución.