Noche para el olvido en Stamford Bridge

Duro golpe de realidad para el Barça en Europa ante un Chelsea desatado, muy superior en ritmo y precisión, mientras el equipo de Flick apenas lograba hacerse notar. El conjunto londinense supo desde el inicio cómo castigar las debilidades azulgranas, y la expulsión de Araujo en la primera mitad terminó de decantar un partido que quedó prácticamente sentenciado antes del descanso.

El partido no comenzó cómodo para el equipo de Hansi Flick. El Barça salió al césped con dudas y sin la serenidad habitual para asentarse en campo contrario, mientras que el Chelsea se impuso con su idea desde el inicio. Ya en el minuto 3, Enzo Fernández marcó el que iba a ser el primer gol del partido, aunque la jugada quedó invalidada por una mano previa de Fofana. Fue un primer aviso que reflejaba lo que estaba por venir.

El error que todo lo podría haber cambiado

Paradójicamente, el Barça dispuso instantes después de la ocasión que podría haber cambiado por completo el desarrollo del encuentro. En el minuto cinco, Lamine filtró un pase impecable que dejó a Ferran completamente solo ante Robert Sánchez. El de Foios, con todo a favor, envió el balón fuera, rozando el poste izquierdo.

A partir de ahí, el conjunto londinense se adueñó del partido. Enzo Fernández volvió a marcar, pero el gol se anuló porque Chalobah, en fuera de juego, intervino en la acción. El Barça seguía sin encontrar líneas de pase ni mecanismos de salida, y cada recuperación del Chelsea se convertía en una amenaza. Un minuto después, Pedro Neto tuvo un mano a mano clarísimo tras un pase de Estevao, pero lo envió por encima del larguero, prolongando una fase en la que los locales llegaban con demasiada facilidad.

En el 27, tras un córner, Cucurella ganó línea de fondo y su envío terminó en el 1-0 después de rebotar en Kounde y Ferran antes de llegar a la red. El tanto subió al marcador como autogol del central francés, desató la euforia de un Stamford Bridge completamente entregado.

El Barça intentó reordenarse mediante un Hansi Flick muy activo en el área técnica, pero el golpe más duro llegó antes del descanso. En el 43, Araujo, que ya había visto una amarilla por protestar una falta no señalada sobre Lamine en una transición, llegó a destiempo en una entrada sobre Cucurella y fue expulsado. Con diez jugadores y por detrás en el marcador, el equipo se marchó al descanso obligado a rehacerse.

Los cambios, esta vez, no fueron la solución

Flick reaccionó con rapidez. Retiró a Ferran y dio entrada a Rashford para recomponer un plan que, en la primera mitad, nunca consiguió asentarse. Pero difícil era reaccionar con diez jugadores en el césped y, nada más reanudarse la segunda mitad el Chelsea se empezó a sentirse más cómodo. Pasados diez minutos del descanso, tras una pérdida de De Jong, le llegó el balón a Estevao que se zafó de Cubarsí con una facilidad pasmosa y remató a bocajarro un auténtico derechazo para anotar el segundo gol del equipo londinense.

A partir de ahi, el Chelsea incluso empezó a gustarse sabedor de la imprecisión del Barça. Cucurella, que cuajó una actuación mayúscula, se adueñó de la banda izquierda frenando a un desquiciado Lamine Yamal que ayer no tuvo su mejor noche. En el minuto 75, Enzo Fernández filtró un brutal pase a Delap, que remató a placer sin que Joan Garcia podía hacer nada, completando así una noche desastrosa para el Barça en Londres. El gol fue inicialmente anulado por fuera de juego pero el VAR le dio validez tras ser revisado.

A falta de 10 minutos para el final del partido, Lamine Yamal se fue del terreno de juego notablemente enfadado tras no haber podido desplegar su mejor versión. Ni el desgaste físico y la verticalidad de Raphinha sirvieron para darle la vuelta al partido. Con esta derrota, se le complica al Barça entrar en el top 8 de la fase liga de la Champions League y ya no depende de si mismo, por lo que deberá ganar todos los partidos a la espera de lo que hagan sus competidores para ver si tiene opciones de entrar entre los ocho primeros. Sin lugar a dudas, una de las noches más negras de Champions más negras de la era Flick.