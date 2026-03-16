La noche de Joan Laporta tras ganar las elecciones: Luz de Gas, champán y Mariachis

Joan Laporta fue reelegido presidente del FC Barcelona. El máximo mandatario de la entidad azulgrana volverá a ocupar el trono tras presidir al Barça entre 2003 y 2010, y en 2021 hasta la actualidad, aunque se alargará para 2031. Laporta ganó las elecciones y le pasó por encima al resto de candidatos. Sobre todo a Victor Font, su rival definitivo en las urnas, aunque la diferencia de votos fue considerable.

Fue un día mágico, de felicidad en el equipo de la candidatura de Defensem el Barça por toda la participación que hubo en las urnas, por la victoria ante el Sevilla y luego por la victoria. El que será nuevamente presidente del FC Barcelona descargó toda la adrenalina acumulada en los últimos días con una fiesta que se prolongó hasta la madrugada en la discoteca 'Luz de Gas', el local de ocio preferido para las celebraciones especiales.

Botella, mariachis y Luz de Gas: el tridente de celebración

Laporta recibió a unos Mariachis en el Spotify Camp Nou, que interpretaron el himno del Barça y dejaron buenas vibras en todo el entorno. Después, Laporta abrió el champán. Previamente, había abierto una botella de cava, cuando supo que iba con ventaja en el primer sondeo de TV3, que lo colocaba como momentáneo ganador.

Después, abrió la botella que tenía guardada para ocasiones especiales. Brindó con a sus compañeros en su box y bañó a los presentes. La euforia era máxima, conocedor de que seguirá disfrutando de su Barça hasta 2031. A la madrugada, turno de cerrar la noche en la discoteca. Tal cual. Laporta llegó a las 3.15 h. de la madrugada a Luz de Gas después de cerrar todos los actos en el Sportify Camp Nou y cenar con los suyos para disfrutar un poco de la noche en un lugar donde le estaban esperando sus seguidores más fieles.

Como él mismo dijo a las puertas “ahora a celebrarlo, que nos lo merecemos. Muchas gracias a todos por la cobertura que habéis hecho”. El presidente hizo acto de presencia con la canción 'We are the Champions' de 'Queen' y el himno del Barça en una sala con los colores azulgranas en el escenario con el lema de campaña de fondo 'Defensem al Barça', así como 'Laporta, President'.

'Hasta que salga el Sol'

Laporta estuvo alrededor de una hora en la discoteca, donde se abrazó y celebró con los suyos antes de abandonar el recinto. El dirigente había vivido una jornada intensa desde primera hora de la mañana cuando ya estaba en la carpa electoral recibiendo a los socios.

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Unas imágenes de euforia que se fueron repitiendo a lo largo de una noche gloriosa para Laporta que se extendió hasta casi la salida del sol. Después, atendió a todos los aficionados o hinchas que le pedían una fotografía con una cara de felicidad enorme. Podrá continuar cinco años en el club y ello gracias a la cercanía que ha mostrado con todos los socios durante su campaña con los que ha vuelto a conectar mostrando una gran empatía con todos ellos.