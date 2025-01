Una noche inolvidable para Szczesny

Hansi Flick sorprendía con la presencia de Wojciech Szczesny en el once titular para el partido de la séptima jornada de la Champions League ante el Benfica. El entrenador alemán consideraba que la experiencia y la personalidad del portero polaco podían ser fundamentales en un partido de alta exigencia. No obstante, estas razones del técnico azulgrana distaron mucho de la realidad mostrada por el guardameta en el terreno de juego en la primera mitad. Aun así, el arquero fue capaz de revertir la situación con paradas cruciales en la segunda mitad del encuentro.

Cuando el Barça había logrado reponerse del gol tempranero del Benfica con un tanto de penalti anotado por Robert Lewandowski, llegó el primer error de Szczesny. El portero polaco salió del área para despejar el balón del Benfica a la espalda de la línea defensiva culer. Sin embargo, de manera incomprensible, lo hizo únicamente mirando el balón, sin darse cuenta de la presencia de Alejandro Balde, con el que no se comunicó y acabó arrollando. El resultado fue desastroso, pues la pelota quedó a placer del delantero del club lisboeta Pavlidis, que marcó su segundo gol del partido.

Pocos minutos después, volvió a realizar otra acción que le costó al FC Barcelona el tercer gol en contra en la primera media hora del partido. El guardameta se pasó de frenada y, aunque el toque no fue excesivamente duro, derribó a Aktürkoglu en el área. Después no pudo resarcirse parando la pena máxima y Pavlidis culminó su hat-trick.

Sin embargo, en la segunda mitad, Szczesny, consciente de sus fallos, dio la vuelta a la tortilla y demostró su grandeza y liderazgo. El polaco se mostró muchísimo más seguro bajo palos, bloqueando las acciones de ataque del equipo rival. De especial importancia fue la parada que realizó en el minuto 89 para salvar el empate para el Barça.

En cualquier caso, este Benfica-Barça será un partido que Wojciech Szczesny no olvidará jamás. Su debut con el FC Barcelona en la Liga de Campeones no fue nada tranquilo. De una primera parte para olvidar a una a una actuación sólida en los segundos 45 minutos, en los que tuvo un papel esencial en la milagrosa remontada del conjunto azulgrana. "No miro hacia atrás porque nos queda un largo camino por recorrer en esta Champions", declaró el polaco en zona mixta.