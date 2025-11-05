La noche de Brujas en la que debutó un genio llamado Andrés Iniesta

“Antes de los títulos. Antes de los goles. Antes de todo… fue aquella noche en Brujas”, escribió hace solo cinco días en sus redes sociales Andrés Iniesta. El manchego hacía referencia a una fecha histórica ya no solo para él, sino para todo el barcelonismo. La primera vez de un genio que tantas alegrías dio y que impresionó con su fútbol.

Andrés Iniesta en El Día Después defiende a Lamine Yamal

Fue un 29 de octubre de 2002, hace ya más de 23 años. Con la clasificación para la siguiente fase ya en el bolsillo, Louis van Gaal tiró de filial y decidió darle la alternativa, y como titular, a un jovencísimo Andrés Iniesta que ya estaba dando mucho de qué hablar por su facilidad de leer el fútbol y dar ese pase genial.

Fue el primero de, ni más ni menos, 674 partidos con la camiseta del primer equipo azulgrana tras ir subiendo peldaño a peldaño desde su llegada al Barça con 12 años de edad. El inicio de una leyenda.

Dos victorias en Brujas

El FC Barcelona ganó ese partido intrascendente, pero que permitió firmar una fase de grupos impoluta, gracias al gol de otro centrocampista de grandísimo talento, pero muy diferente historia como azulgrana. Y es que Juan Román Riquelme llegó como un ídolo y salió por la puerta de atrás. Nunca fue comprendido por un Van Gaal muy estricto y con el que mantuvo numerosos conflictos.

Barcelona's Juan Riquelme celebrates after scoring the winning goal during the UEFA Champions League match between Club Brugge and Barcelona, Tuesday 29 October 2002 in Brugge. Barcelona won 0-1.

El argentino pudo hacer esa noche la celebración del ‘Topo Gigio’, poniéndose las manos detrás de las orejas, pero a la postre, solo marcó seis goles en sus 42 presencias en el Barça.

El del estreno de Iniesta con el ‘34’ a sus espaldas, fue la segunda y última vez, hasta esta noche, que los azulgranas visitaron Brujas. En la primera, en partido de dieciseisavos de la Copa de la UEFA, el FC Barcelona también logró la victoria (0-2 con goles de Rivaldo y Kluivert). Dicen que no hay dos sin tres...